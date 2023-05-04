秦剛5月5日至6日訪巴基斯坦　出席中阿巴3方外長對話

中國國務委員兼外交部長秦剛5月5日至6日訪問巴基斯坦，並在巴基斯坦出席中阿巴3方外長對話。



中國外交部發言人毛寧4日表示，此次是秦剛首次訪問巴基斯坦，也是中巴高層近期密集互動的重要一環。訪問期間，秦剛將會見巴國家領導人，並同巴外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）共同主持第四次中巴外長戰略對話，就兩國關係和國際地區形勢進行面對面深入溝通。

她指中方期待通過此訪推動落實兩國領導人達成的重要共識，進一步加深中巴戰略溝通和務實合作，推動構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區乃至世界貢獻積極力量。

她稱阿富汗鄰國外長會和中阿巴3方外長對話都是展開涉阿富汗問題交流合作的重要平台，有助於凝聚地區國家在阿問題上的共識。她說中方期待通過此次中阿巴3方外長對話，同阿巴兩國就阿局勢及3方合作等交換意見，擴大3國共識，鞏固3方互信，攜手致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。

她表示，當前阿富汗人民已度過最困難時期，但仍面臨嚴峻挑戰，極需外界更多支持和幫助。她指國際社會應加強同阿臨時政府的接觸對話，支持其重建發展，引導其包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決反恐。