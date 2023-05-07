查理斯加冕︱典禮完滿結束　天雨關係空軍表演大縮水

英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）加冕禮5月6日查理斯結束。英王夫婦接受加冕後乘馬車返回白金漢宮，在軍隊護送下巡遊接受民眾祝福致意。空軍飛行表演因天氣關係，時間縮減至為時2分半鐘。



加冕儀式結束後，查理斯、卡米拉與一眾王室成員返回白金漢宮，一同現身宮殿露台，向群眾揮手致意，期間哈里王子（Prince Harry）並無露面。美媒6日報道稱，哈里未獲邀請前往白金漢宮的露台。

查理斯加冕：圖為2023年5月6日，英國威廉王子一家及愛德華王子夫婦在白金漢宮陽台上露面。（Reuters）

受大雨影響，在白金漢宮上空舉行的皇家空軍飛行表演縮小規模，飛機數目由原定的60多架大幅減少，僅有9架皇家空軍特技飛行隊「紅箭」（Red Arrows，暫譯）及16架直升機參與表演。

加冕禮前後，約數百示威者聚集倫敦街頭，要求英國取消君主制。當地警方稱有52人被捕，英國反君主制組織「共和國」（Republic）成員指，組織領袖史密斯（Graham Smith）在巡遊前經已被捕。

查理斯加冕：圖為2023年5月6日，查理斯三世、王后卡米拉與一眾王室成員在白金漢宮露台上，觀看紅箭飛行表演隊（Red Arrows，正式名稱為英國皇家空軍特技飛行隊（Royal Air Force Aerobatic Team））進行飛行表演（Reuters）