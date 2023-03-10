日本旅遊注意｜禽流感蛋荒 食店「雞蛋拌飯」慘變「豉油撈飯」
撰文：ETtoday
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全球爆發禽流感，導致多國雞蛋價格飆漲，甚至出現「蛋荒」。
日本大型連鎖餐廳「燒肉王」（焼肉きんぐ）3月3日也因此宣布5項餐點內容有改動，例如「松露風味生雞蛋拌飯」如今將不附雞蛋，成為一碗含稅319日圓的豉油拌飯。
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日媒《スポニチ》報道，「燒肉王」3日起實施禽流感應對措施，受原物料短缺影響的5項餐點內容有所改動，大多數都暫時無法提供雞蛋，但「一口冷麵」可以選擇海苔代替。
業者坦言，做出這樣的菜單異動「非常抱歉」。
「雞蛋拌飯不附蛋」的消息傳出後，在Twitter引發熱議。
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網友證實，他中午點餐時真的沒有雞蛋，但也有人認為，實際供餐情況或許仍會因店而異。
有人直呼無法接受，含雞蛋餐點乾脆暫停銷售算了，也有網友表示，由於禽流感的影響太大了，這也是沒辦法的事情。
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