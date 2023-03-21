印度火車站月台熒幕誤播AV 影片瘋傳當局徹查
撰文：ETtoday
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印度比哈爾邦一座火車站19日上午出現令人害羞的一幕，因為月台LED螢幕播放的畫面是色情AV影片，且持續約3分鐘之久。
許多乘客當時都發現這狀況，隨著照片網路上流傳，當局已展開調查。
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NDTV報道，事發在比哈爾邦的帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station），就在19日上午10時左右，月台螢幕播放的內容並非廣告或其他訊息，而是成人影片，且當時畫面並未立刻撤下，還播了約3分鐘之久。
這讓許多乘客有時間拿起手機拍攝這一幕，影片在推特上瘋傳。這起事件也引起許多人不滿，並通報相關單位，最終在鐵道保護部隊（RPF）介入後，畫面才停止。
目前負責處理播放內容的代理公司Dutta Communication遭立案調查，據傳已被鐵道部列入黑名單。鐵道警察正在了解事發經過。
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