西班牙「活春宮」窗景如AV直播 路人圍觀擠滿格蘭大道
撰文：聯合新聞網
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一對夫婦入住西班牙首都馬德里市中心一家四星級酒店，未料在酒店的浴室內做起愛做的事，遭路人看光光。
從網上片段所見，由於兩人未拉簾幕，所有動作可見猶如一場活春宮，讓在格蘭大道（Gran Via）上的路人紛紛停下來圍觀。
有媒體還拍到群眾中不乏外賣員，也疑似放下手上的餐點「專心觀戰」。
觀眾擠滿大街 男女主角懵然不知 點擊放大瀏覽有關影片截圖：
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該則酒店窗景上演活春宮的影片13日在推特瘋傳，拍攝時間則是本月12日週日晚間。
經過的路人紛紛停下觀賞、拿起手機拍起兩人在窗邊的一舉一動，在半透明的玻璃下，所有的動作幾乎一目了然，也讓原本就熙熙攘攘的鬧區大街，一度被路人擠到阻礙交通的運行。
媒體還拍到，圍觀的路人中，還有一名當地的外賣員，也因為受到當晚街景的「情慾流動」，而選擇放下車上的餐點加入「觀戰」行列。
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根據英媒《每日星報》（Daily Star）報道，一名在現場的記者發現，做起18禁性行為的兩人，該地點其實是位於酒店浴室內而非臥室。
可能由於浴室內的濕氣，讓原本磨砂材質的窗戶玻璃更顯模糊，畫面十分引人遐想。
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