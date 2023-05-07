泰國大選5月14日舉行　逾200萬選民提今前投票

泰國5月7日舉行提前投票，許多投票站出現人龍。



路透社報道，據泰國選舉委員會公布的數據，在5200萬名18歲以上的合格選民中，有200多萬泰國人申請提前投票，其中曼谷有80萬人。那些無法在14日投票、不住在自己所屬選區和旅居國外的選民，可以申請提前投票。

51歲的曼谷居民蓬萊格（Gosol Pungtaku）說：「我希望看到管理方面的變化和改進。」

另一名34歲女選民南碧（Siriporn Namphet）表明支持變革。她說：「在看到上屆政府的所作所為，現在希望有一個新的政府來接管並更有效地治理。」

背負「奪權者」罵名的泰國看守總理巴育（Prayuth Chan-ocha），自2014年掌權至今多次挺過不信任動議，但他主打的「穩定牌」效應正在減弱，此次選舉或重塑泰政壇現狀。

但巴育曾坦然回應，指若無法連任，他將告老還鄉。巴育已脫離公民力量黨，轉投黨齡僅兩年的泰國人團結建國黨。

根據最新民調，最大反對黨為泰黨的民調支持率仍處於領先地位，其次是前進黨，該黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在民調中繼續領先，成為最熱門的首相人選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

