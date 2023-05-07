日韓峰會｜尹錫悅：不排斥日本未來加入美韓《華盛頓宣言》

韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄星期天（5月7日）在韓國首爾舉行會晤，就韓日經濟和安全等方面合作、韓日歷史問題以及印太地區相關問題進行討論。



綜合韓聯社和日本共同社報道，尹錫悅與岸田會後共同出席記者會，談及旨在加強美韓延伸威懾方案的《華盛頓宣言》會否擴大到韓美日合作，尹錫悅稱不排斥日本參與其中。《華盛頓宣言》尚未完全成形，需要在共同策劃、共同落實的過程中完善充實其內容。只要相關進程步入軌道，日方也在對美關係方面做好準備，可隨時同日方就此展開合作。

雙方還就加強威懾力和應對能力的重要性達成共識，還確認將就構建半導體供應鏈加強合作。

尹岸會還討論了朝鮮問題。岸田文雄說，朝鮮持續發起挑釁，並能看到企圖用武力改變現狀的現象。在此情況下，韓日兩國同意通過美日同盟、美韓同盟、韓日及韓美日安全合作加強遏制力和應對力。兩國將在七國集團（G7）廣島峰會上舉行三國領導人會議，深入討論相關問題。

岸田在記者會上提及過去的韓日關係，強調「我自身對於當時嚴峻環境下，給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶感到痛心」。他說，面向未來與韓方合作，是自己作為日本首相的職責。

談及韓政府對原被強徵勞工訴訟問題的解決措施，岸田稱「很多人並未忘卻過去的痛苦記憶，但同時對未來敞開心扉，這令我很感動」。尹錫悅重申，政府解決二戰強徵勞工索賠問題的方針不會改變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

