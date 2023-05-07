日韓峰會｜岸田文雄尹錫悅同意在晶片領域加強合作

日本首相岸田文雄5月7至8日訪問韓國，與韓國總統尹錫悅5月7日在首爾龍山總統府會晤。岸田稱兩國對話在金融及文化等多個領域取得進展。他稱日本目前在採取措施，重新將韓國納入出口白名單。此外雙方同意加強在半導體與其他關鍵材料領域合作。



尹錫悅稱他與岸田一致同意，進一步提高雙邊關係，並說歡迎與日本恢復兩國首腦的「穿梭外交」。他說兩人達成協議，將在全球問題上密切合作。

尹錫悅稱，岸田來訪有利於兩國關係發展。對於有觀點認為韓日的歷史問題得不到徹底解決就無法向未來邁步與合作，尹錫悅就此指出，兩國應擺脫這種觀念。

在國際事務方面，岸田就日韓雙邊關係稱「已活躍開啟各種對話，希望就兩國關係的進展交換意見」，並討論朝鮮等印太地區局勢，以及國際熱點議題。

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尹錫悅說，他與岸田一致認為，朝鮮核彈問題對世界和平與安全構成重大威脅，同意在朝鮮問題上推進與美國的合作。

兩人亦就印度-太平洋地區的戰略重要性達成一致意見，強調要加強兩國在印太地區的戰略協調。

岸田稱他與尹錫悅都認為，日本、韓國及美國之間雙邊及三邊合作安全很重要。

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尹錫悅也稱已就派遣專家團前往日本考察福島第一核電站核廢水排海情況一事，並與日方談妥。岸田稱對韓國的相關擔憂表示理解，將接受一支韓國專家隊5月對核電站檢查。

此外尹錫悅稱與岸田一致同意，將航班路線擴大至新型冠狀病毒感染（COVID-19）爆發前的水平。