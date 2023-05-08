日本首相岸田文雄以個人身份表「遺憾」　毫無誠意還是歉意已足？

日本首相岸田文雄訪問韓國，與總統尹錫悅會面，相隔12年重啟兩國「穿梭外交」。尹錫悅積極為韓日關係解凍，惹來外界「屈辱外交」的批評，但同時另有評論指岸田有主動回應韓國國內的不安，是罕有的舉動。



岸田文雄在5月7日抵步韓國，前往首爾顯忠院參拜。顯忠院祭祀了包括韓戰犧牲者，亦包括抗日烈士、獨立運動家等。在過去包括前首相安倍晉三、麻生太郎、鳩山由紀夫等亦曾前往顯忠院參拜。岸田表示，這是對國家歷史和與之相關的人的敬意。

圖為5月7日，日本首相岸田文雄夫婦在首爾參觀國立顯忠院時致意。（Reuters）

連日來，岸田在歷史問題上的表態備受關注。韓國民眾及在野黨要求岸田在歷史問題上向韓國道歉，韓國外長朴振也表示，期待日本作出「有誠意的回應」。

岸田在記者會上表示：「我本人對許多人在當時的惡劣環境中遭遇非常痛苦而悲慘的經歷感到心痛。」

岸田並未有未有直接提到強迫徵兵，但「許多人在惡劣環境下」可被解釋為戰事強制徵召的受害者。岸田強調，包括韓日兩國1998年發表的《金大中-小淵惠三聯合宣言》在內，繼承歷屆日本內閣歷史認知的立場今後也不會動搖。

如此的一句有着不同的解讀，《韓民族日報》批評岸田僅在強調與過去日本領導人相同的說話，表達個人的「心痛」僅表示了最低限度的「誠意」。若同意岸田所指的「歷屆日本內閣的立場」，即同意前首相安倍晉三的「不能讓後代繼續道歉」，這意味岸田只是在個人層面上對受害者苦難表示了遺憾，不能稱之為真誠的道歉。

尹錫悅近月積極為韓日關係解凍，先是事實推翻最高法院要求日本二戰企業對強徵勞工的賠償，更是發表日本歉意已足，「不該要求日本下跪道歉」的言論，被輿論批評為「屈辱外交」。在野共同民主黨連同市民團體，連日舉行活動抗議。

圖為5月7日，韓國首爾同時出現支持及反對岸田文雄訪韓的團體示威。（Reuters）

另一方面，《中央日報》則指岸田的發言事前並未有通知隨行日本官員，使現場感到訝異。雙方未事先就岸田何時就歷史問題發言磋商，主動提及全屬岸田個人意願。

而即使提及，沒人會預期岸田除了重覆「韓日兩國《金大中—小淵惠三聯合宣言》及日本內閣歷史認知的立場不會動搖」外，還會說些什麼。岸田決定以個人立場表達遺憾，超出了預期。

據總統辦公室官員指出，岸田首相擔心着應如何向韓國人民傳達他的感受，因而作出了如此的決定。

面對日韓關係正常化，《朝鮮日報》稱這是為開啟韓日關係新時代的象徵，面對着地緣政治、國內經濟與人口下行的壓力，不糾纏過去「面向未來」才是正確的表現。