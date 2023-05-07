飲食熱話｜泰國vs新加坡哪國海南雞飯最好味？引發各國網友熱議

新加坡是一個多元種族國家，境內有華人、馬來人、印度人等，也讓新加坡的飲食文化更加豐富，其中「海南雞飯」常被認為是去新加坡必吃料理之一。



日前有一名泰國女子在TikTok評比新加坡與泰國海南雞飯，還將兩國海南雞飯的米粒、雞肉和配菜一一打分數，最後整體分數出爐，泰國海南雞飯大勝新加坡，意外引發兩國網友論戰。

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一名泰國女子超愛吃海南雞飯，還稱自己吃過無數次，可說是「海南雞飯專家」，日前她去新加坡旅遊，看到當地頗有名、被認為是國民美食的海南雞飯，這讓身為「專家」的女子心動不已，突發奇想拍影片評比新加坡和泰國雞肉飯的差異，女子也補充，自己是泰國血統，打分數時可能摻有偏見，希望各國網友對影片別太過認真。

從影片可看出，女子來到新加坡一間獲得必比登推薦，位於牛車水中國城的《天天海南雞飯》，女子評價，該店家的雞肉口感相當滑嫩，還很多汁，根本是這道菜的「超級明星」，獲得滿分5分，只可惜在飯和配菜較普通，只獲得3分，另外，店家沒有附湯品，因此在湯品類別無法打分，只能掛零。在價格上，這道海南雞飯賣4.50美元（約35港元），女子給出4分，價格划算但也不算CP值極高，最後整體評價有60%。

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女子回曼谷後，也同樣到獲得必比登推薦的《紅大哥海南雞飯》，該店家有一特色是每位店員都穿粉紅色制服。女子實際品嘗雞肉飯表示，紅大哥的雞肉表現普普，雞肉雞汁的濃郁感也比不上新加坡的天天，只給4分。但女子稱紅大哥配菜贏過天天，有雞血超讚，值得獲得5分好評，米飯和湯品表現普通，各獲得4分、3分。而紅大哥一道雞肉飯賣2美元（約15.7港元），價格便宜新加坡的天天太多了，獲得5分好評，整體評價84%。

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影片曝光掀起熱烈討論，許多網友紛紛表示，泰國的海南雞飯便宜又CP值高，哪一個能比得上，「說到海南雞飯，泰國根本完勝啊」、「泰國辣椒醬很獨特」、「泰國海南雞飯根本一流」、「誰去新加坡特地吃海南雞飯...」、「新加坡的代表美食是海南雞飯嗎？我不這麼認為」。

也有新加坡人認為女子根本找錯店家，「如果妳住在新加坡，妳不會去天天，我這輩子只吃過一次」、「不是天天最好吃好嗎？妳下次要去吃甘榜山雞肉飯，他們雞皮超有嚼勁、湯品好喝」、「在新加坡找錯攤販了...」、「湯品才不是新加坡雞肉飯的重要部分，重點應該放在雞肉上」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】