專家：泰國大選後短期內應不會出現政治動盪

星期天（5月14日）的泰國大選不論是自由民主派或保守派執政，政治觀察員認為，泰國接下來的6個月至一年內應該不會發生政變推翻民選政府，或反對派大規模上街示威抗議的情況。



泰北17府「紅衫軍」協調人之一漢沙（Hansak Benjasripitak）接受《聯合早報》訪問時說，即使軍人政黨贏得大選，但只要選舉過程透明、按照規則進行、沒有舞弊，反獨裁的紅衫軍不會再次走上街頭。不過，如果為泰黨（Pheu Thai Party）贏得大選組織政府，他不排除軍隊日後再次政變奪權的可能性。

他說：「目前形勢顯示為泰黨有望贏得250席，或至少成為國會下議院第一大黨。如果大選過程沒有出現什麼值得懷疑的問題，沒有扭曲規則的情況，我不認為人們會再次走上街頭。」

漢沙倒是擔心保守派會製造藉口，通過憲法法院指控為泰黨違反選舉法而下令解散為泰黨。「這是我們從一開始就擔心的問題，但我不認為他們現在敢這麼做。他們一旦解散為泰黨，所有支持力量會流向前進黨（Move Forward Party）；如果解散前進黨，所有支持者會流向為泰黨。他們必須權衡後果。」

泰國國立法政大學學生會副會長巴達里（Pattarit Ketramrit）也同意漢沙的看法。他受訪時說：「我們必須先看選舉過程是否有舞弊……如果是選舉程序的問題，我認為應該通過憲法法院來解決。」

不過，巴達里認為，泰國的選舉已存在不公，因為保守派可以通過上議院250名指定議員來決定首相人選。他也指責選舉委員會作業不夠透明，未必能做好監督選舉的工作。

圖為泰國「紅衫軍」2019年3月31日在曼谷市中心抗議應屆大選結果。（Getty Images）

2019年大選後出現大規模示威

泰國2019年大選後，為泰黨贏得136席，是國會第一大黨，但有軍方背景的公民力量黨聯合其他保守派政黨成功組織政府，並推舉巴育（Prayut Chan-ocha）擔任首相。與此同時，選委會指控國會第三大黨未來前進黨違反選舉獻金法，憲法法院2020年裁定未來前進黨違法，強制解散該黨，引發2020年至2022年的大規模示威抗議活動。

示威活動最初是為了反對巴育，後來擴大到對王室提出改革訴求。當時許多示威者在全國各地的抗議活動中豎起3根手指的標誌性動作，即要求巴育辭職並解散國會、停止威脅人民和制定新憲法。

資深媒體人巴威（Pravit Rojanaphruk）向《聯合早報》分析，贏得選舉者上台執政會有蜜月期，「即使沒有一年也會有至少6個月，肯定不會有政變」。

他說，在選舉委員會公布正式成績後，政黨需要一段時間談判籌組政治聯盟，然後保守派或自由民主派會觀察為政者所推出的政策，再作下一步決定。「我想至少2023年底以前不會有示威活動。」

蘭實大學政治學助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）受訪時分析，即使執政者不是保守派屬意的政黨或人選，軍方也沒有迫切發動政變的需要，因為2017年憲法已讓軍方掌握重要權力。

萬威七指出，軍方也須考慮到政變對王室形象的影響。「人們會認為王室在背後操縱，年輕一代尤其會這麼認為。人民對王室的擁戴會進一步被破壞，軍方不敢這麼做。更何況，保守勢力可以通過官僚制度，迫使執政的自由民主派在治理上作出讓步。」

圖為泰國現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）2023年3月25日在曼谷舉行的競選啟動儀式上發表演講。（Getty Images）

巴育承諾不再有政變

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員那邦（Napon Jatusripitak）則認為，目前還難以判斷泰國會否陷入另一輪政治動盪。

那邦受訪時說，當選舉制度或政治制度不能發揮作用，或過度發揮作用時，就可能引發軍事政變。

他說：「在即將舉行的大選中，我認為這兩種情況可能同時出現。所謂選舉制度過度作用，就是反對現有統治精英的政黨具備贏得壓倒性勝利的優勢；作用不足，則是指選舉可能產生雙方難以妥協的局面。」

2023年3月初，有泰國記者問巴育，如果他選後無法再任首相，他會不會發動政變。巴育回應稱：「誰來發動政變呢？我早就說過，2014年的政變是最後一次，不應該再有政變。」

儘管巴育承諾不再有政變，但泰國自1930年代以來發生過13次政變，因此沒人敢擔保泰國不會再有政變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

