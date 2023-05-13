泰國軍方：大選後即使政局動盪也不會政變

泰國大選即將登場，泰國皇家陸軍總司令那龍班承諾，即使大選後出現政治動盪，泰國也不會回到軍事統治。



那龍班星期四（5月11日）保證，軍方在他的領導下不會發動政變，無論選舉結果如何，軍方都將保持中立。不過，那龍班將在9月30日卸任。

那龍班接受泰國媒體訪問，被問及選舉後會否發生另一場政變時說，記者不應該提這樣的問題，因為這可能挑起衝突。

他說：「不應該使用這個詞。這是不恰當的。我希望記者們把它從你們的字典里刪除。」

當記者追問他軍方會否也從字典中刪除「政變」一詞，他說：「當然，它被刪除了。」

記者進一步追問他能否確認在他擔任陸軍總司令期間，軍人不會發動政變，他說：「我無法確定國家會否和平，和平只能通過大家共同努力來實現。但我可以向你保證，過去發生的事情（政變），現在重演的機會是零。」

泰國民調結果和政治觀察員預測，民主派有望在星期天（5月14日）的大選中勝出。那龍班的談話有助於緩和人們對於民主派勝選後軍方可能再度干政的擔憂。

對於民主派主張廢除強制兵役的政策，那龍班說：「如果他們當政，他們有權執行他們的政策，但軍方也有權解釋為什麼強制兵役是必要的。」

他也說：「每個人都有權贊同或反對（強制兵役）。我們可以有不同的意見，那是正常的。」

那龍班也鼓勵軍人行使公民權利，在大選中投票。

泰國1932年改為君主立憲制以來，前後經歷了13次軍事政變，最近的一次是時任陸軍總司令巴育在2014年發動政變推翻時任首相英叻。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團東南亞業務主管蒙福德說：「我們永遠不能排除泰國發生政變的可能性，但除非出現極端情況，否則短期內應該不會再發生政變。」

另一方面，巴育星期四在南部洛坤府為泰國人團結建國黨拉票時說，如果該黨無法在大選贏得足夠議席組織政府，他將退出政壇。

巴育說：「我們必須贏得儘可能多的下議院席位，這樣我們才能組建一個強大而穩固的政府。如果我們只贏得少數選區議席，我就打道回府，好生休息。」

這次大選，巴育並未登記為候選人，但泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）已決定提名他為首相候選人。

泰國憲法規定，非議員也可以出任首相，首相任期不能超過八年。泰國憲法法院2022年裁定，雖然巴育在2014年軍事政變後掌權，但他的第一個首相任期應從2017年4月6日現行憲法開始實行算起。這意味着如果巴育連任首相，只能任職至2025年。

泰建國黨的民意支持率一直遠遠落後為泰黨和前進黨，巴育支持率也落後前進黨黨魁披塔和為泰黨首相人選貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）。泰國人團結建國黨能否贏得足夠議席，讓巴育再次組織政府和連任首相，是一個很大的問號。

本文獲《聯合早報》授權轉載

