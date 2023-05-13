美國對華戰略全面失敗　發現得太晚了！

拜登政府被曝迫切尋求與華多部門接觸。對此，有人認為，這種做法只會顯得美國是一個「尋求強大對手青睞的乞求者」，拜登政府的批評者質疑稱，這讓美國看起來很虛弱。



很直接的一個例證是，中國外長秦剛在北京接見了美國駐華大使伯恩斯（R.Nicholas Burns），雙方進行了三十分鐘的會談。美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）公布了會談的主要內容，其一是，希望在條件允許的情況下，國務卿布林肯（Antony Blinken）能盡快訪華，其二就是和中方尋求達成共識，展開多方面的合作。這已是第五次公開表示希望布林肯能儘快訪華，足可見拜登政府希望推動此行的迫切性。

而同時也看到，拜登政府很矛盾，一方面瘋狂的對中國進行戰略打壓，一方面又竭盡所能的爭取與華接觸。為什麼會如此？這裡其實有一個重要的底層原因——對華「接觸戰略」的全面失敗。

美國駐華大使伯恩斯2023年5月8日與中國國務委員兼外交部長秦剛會晤。（美國駐華大使館Twitter賬號）

當然，美國不從自身找「失敗」的原因，反而認為是被中國戰略欺騙。但實際上，不是中國欺騙，而是美國從一開始就錯判了中國。

所謂「對華接觸戰略」，從最早來說，是從70年代尼克遜總統時期與中國建交的開始。中間最重要的時間節點，就是美國接受中國「入世」。美國之所以對華進行接觸，當然不是為了幫助中國發展繁榮，也不是為了合作共贏。而是為了將中國「和平演變」——通過把中國引入西方秩序體系之中後對中國進行「改造」，讓中國為美國永久性霸權服務。這種戰略設想本身，從一開始就是一個巨大的錯誤。

客觀地說，從美國的角度來說，早知今日何必當初。從大國競爭或對抗的角度來說，一開始就不應當與中國進行所謂的「接觸」，或者說從一開始就不應當放棄對中國的戰略打壓，小看了中國復興強國夢的決心。中國承諾不爭霸、不稱霸，中國承諾和平崛起，但中國也早就明確強調發展的目標是要立於世界「強國之林」。從1949年，當毛澤東宣布中國人民站起來了」的那一刻起，就註定會如此發生。改革開放也好，民族復興也罷，從未改變自己發展道路的意思。在這個過程中，高舉中國特色社會主義旗幟。可惜的是，美國沒有在意這面「旗幟」，或者說錯誤地認為可以改變這面旗幟的「顏色」。

秦剛訪德國：圖為2023年5月10日，中國務委員兼外長秦剛在德國柏林參觀波茨坦會議舊址並發表講話。（中國外交部）

要和平演變中國，一個重要的內容就是培養扶持「西化」的代理人，事實上美國也確實下大力氣這面做了。他們曾經寄希望於不斷擴大中產或精英階層推動中國的社會變革，倒逼中國「西化」，接受美國意識形態價值觀。然而，主張「西化」的精英階層是有了，但卻不是中產階層的主流。儘管一度也出現過推動「西化」的浪潮，可很快也就平息了。

而反之，這些被扶持的「西化」代理人，又令美國做出了嚴重的錯誤判斷——美國相信了這些人關於中國不西化就要崩潰的訊息言論。曾經一度大造「中國崩潰論」，在西方不僅有相當大的「勢力」，也終讓美國執政政府深信不疑，甚至做出錯誤的判斷，就此制定了錯誤的對華戰略路線。某個角度來說，實際上反倒是減輕了中國的戰略壓力。

很快美國就發現，中國非但沒有踏上「崩潰」的道路，反而進入了高速發展的快車道。也就是說，美國自己培養扶持的部分「西化」勢力進而激進成為反華勢力之後，沒能傷害到中國，反而錯誤地引導了美國的對華戰略判斷。可見，這絕不是中國欺騙了美國，而是美國做出了錯誤的判斷，採取了錯誤的打法。

當年，儘管美國歡迎中國的改革開放並最終允許了中國「入世」，可美國並沒有放棄對華的戰略打壓，或者說中國還承受着來自美國的壓力。當時，中國國力太弱，國際環境也惡劣。面對美國的無理，中國也只能是「忍氣低聲」。「韜光養晦」一詞也就頻繁出現了。從字面上來看，「韜光養晦」是掩蓋鋒芒默默發展自己，也就是與世無爭發展自己。這對美國來說顯然是無害了。

而當時提出的「小康社會」的發展目標，更讓美國人放心了。小康生活最早的形容就是「兩畝地一頭牛，老婆孩子熱炕頭」。而國家給出的定義也就是過上知溫知飽、衣食無憂的生活，也就是「小富即安」。 這讓美國人就更放心了。

中國的目標不止於「小康社會」，而是要成為世界強國。（Getty）

所以，中美經濟上的合作也就越來越緊密無間了。美國成為了「世界超市」，中國這個「世界工廠」源源不斷為其提供消費品。讓美國人享受着中國的廉價勞動和廉價商品。這何樂而不為呢？所以，中美關係也就渡過了一段「蜜月期」。

可美國很快就發現，原來是自己誤讀了中國「韜光養晦」和「小康社會」。「韜光養晦」是手段不是目標，「小康社會」是目標但不是終極目標。中國的終極目標還是世界強國。到了奧巴馬時期美國已經意識到了自己的誤判，也產生了強烈的不安。特朗普時期自然就首先要扼殺中國經濟。但兩人都沒能成功，到了拜登政府這一屆政府只能是全面打壓對抗升級了。

中國特色社會主義，不是中國特色資本主義，更不是走向資本主義的過渡階段。中國特色社會主義，是社會主義的初級階段。這點，中國政府一以貫之，是美國人對中國的誤讀誤判，自己沒弄明白，沒聽懂「中國話」。

美國犯的最大錯誤就是要改變或者說「同化」中國。實際上，翻開中華民族五千年的歷史，不乏外族侵略並欲「同化」的時期。可這些外族也好，外夷也罷，不是在侵略戰爭中消失了，就是被中華文明給同化了。這些歷史都歷歷在目。

國家主席習近平強調在實現全面小康社會後，要「在高品質發展中促進共同富裕」。（Getty Images）

其實，中華文化文明最大的特點之一是包容性。美國人一直忽略了中國的「師夷長技而制夷」的戰略思想。中國特色社會主義思想，本也是接納了資本主義市場經濟的長處。這就是洋為中用。

中華文化文明，之所以在世界上佔有重要的一席之地，之所以成為東方文化文明的主流，也不是通過強硬手段對外「傾銷」的結果。而是通過不斷接觸交流對外擴散。這是中華文化文明有極強的「感染性」或同化功能。

儘管近幾個世紀以來一直是西方文化文明佔據主流地位，但隨着中國的復興強國進程的推進，特別是新冠疫情以來中國的表現，越來越體現了其優越性。基於構建人類命運共同體的理念基礎之上的中國的全球發展觀、治理觀，中國的發展模式、發展經驗，越來越受到普遍的認可與接受。中國的「王道」與美國的「霸道」形成了鮮明的對比。

改革開放40年，中國取得的人類歷史上空前的發展成就，就足以證明中國道路的正確性。而美國冷戰後獨霸世界這30多年的衰退史也足以證明了美國道路和價值觀並非世界的唯一，也恰恰說明了其侷限性。一定程度上可以說，資本主義的墨守成規一成不變，已經發展到了瓶頸階段，也到了需要改革的階段了。