哈里王子斥狗仔隊追訪他與梅根逾2小時　「幾近災難的汽車追逐」

英國哈里王子（Prince Harry）5月17日透過發言人批評狗仔隊在紐約追訪他、其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）及其岳母，形容上演了一場「幾近災難的汽車追逐」（near catastrophic car chase）。



發言人指在16日晚上，哈里、梅根與梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）捲入了一場「幾近災難的汽車追逐」，原因是出於一群極具侵略性（highly aggressive）的狗仔隊。

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持續逾兩小時

發言人又斥「這持續逾兩個小時、沒完沒了的追擊，導致道路上多次險些出現相撞事件，牽涉其他司機、行人和兩名NYPD（紐約警察局）警員」。

英媒指，事件發生於哈里和梅根5月16日參加紐約一個頒獎禮後。

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哈里王子過去曾多次批評傳媒的行徑，包括控告《每日郵報》（Daily Mail）及《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱，指控該兩份報章涉嫌多年來竊聽電話及非法獲取私人資料等。

哈里的母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）1997年因車禍身亡，當時她所乘坐的車輛正是在閃避狗仔隊的追蹤，哈里多年後曾表示他對母親之死未能釋懷。