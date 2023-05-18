英國監管機構警告大專院校　不應過度依賴中國學生學費收入

英國學生事務辦公室（OfS）5月17日致函23間大專院校，警告不應過度依賴中國學生學費收入，又指地緣政治環境不斷變化，或造成海外招生突然中斷，要求特別容易面臨相關風險的院校分享應急計劃。



學生事務辦公室執行長Susan Lapworth稱，國際學生為英國高等教育帶來巨大的經濟、文化及教育效益，但局方擔心部份大學因而依賴國際甚至單一國家學生的學費收入。他指出，若海外招生未達預期，院校必須知道該如何應對。

英國高等教育機構2021／22 學年所有非歐盟學生中，共 27%（ 151,690 人）來自中國，其中倫敦大學學院（University College London）和曼徹斯特大學（Manchester University）錄取最多中國學生。

辛偉誠收回承諾 不關閉在英孔子學院

英國前首相卓慧思（Liz Truss）訪台時提到，現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）2022年競選時曾將中國稱為英國最大的長期威脅，又指應關閉在英國的孔子學院。她稱認同辛偉誠當時言論，又指英國亟需履行此事。

首相辦公室發言人17日稱，一如任何在英國運作的國際機構，孔子學院必須合法、透明地運作，英國正採取行動，排除政府流向孔子學院的所有資金，但目前判斷關閉孔子學院並不相稱。

發言人又指，應注意到英國政府並未直接資助孔子學院。