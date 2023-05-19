澳洲95歲失智婆婆持刀遭警察電擊命危　家屬質疑：過度武力

撰文：張顥庭
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澳洲一名罹患認知障礙症的95歲老婦5月17日在新南威爾士州南部小鎮庫馬（Cooma）一間療養院內，因手持牛扒刀而遭警察電擊，現時情況危殆，事件引發爭議。醫生向家屬表示，不預期她能存活。警方則稱警員隨身錄像機有拍下事發片段，但不會公開。。

新南威爾士州警方19日稱，17日事發數小時前，老婦諾蘭（Clare Nowland）從廚房取出一把鋸齒牛扒刀，院方發現後報警求助。警員到場後與獨自在房間內的諾蘭談判，要求放下餐刀不果。

當時諾蘭正借助步行架緩慢走向警員，其中一名男性高級警員隨即對她使用電擊槍，擊中僅43公斤重的諾蘭，令她墮地並撞傷頭部。她隨後被送院治療，目前仍然危殆。

警方指，事件已交由凶殺組調查，而事發全程均被警員的隨身錄像機拍下，將成重要證據，不會公開。

諾蘭一家的發言人塞勒（Andrew Thaler）稱，諾蘭在爭執中摔倒時頭部受傷，造成顱骨骨折及腦出血，危及生命。她的家人已前往當地醫院，陪伴在側。

塞勒指，患有認知障礙症的諾蘭病情時好時壞，又指事件令家人以至整個社區震驚，質疑警員對她使用過度武力。

有慈善組織主管稱，諾蘭是位「不知疲倦的工作者」，一直為當地有需要人士提供協助，至5年前中止。

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