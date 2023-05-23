新加坡女留學澳州嘆待遇不公：學校把我們當搖錢樹

澳洲一名留學生5月16日拍片批評澳洲把外國留學生視作搖錢樹，稱留學生遭當地大學和僱主惡劣對待，在網上引發不少人共鳴。



澳洲特別廣播服務公司（SBS）19日稱，來自新加坡、在墨爾本大學（Melbourne University）讀商科的留學生Jamie Wu在TikTok上載影片稱，自己總是對澳洲讚不絕口，「我真的相信澳洲對國際學生來說是個非常好的國家……但我厭倦了大學把我們當搖錢樹。」

澳洲的外國留學生須預先繳付高額學費。Jamie每學期就須繳交2.5萬美元學費。她表示，自己在報讀科目上遇到問題，但未有在大學獲得校方任何幫助，擔心自己或會因此無法畢業。她一邊敲桌子一邊說：「我受夠了在這裏被當成『S**T』（S字頭的粗口）一樣對待。當我們面臨問題，我們預期實際的解決方案，而不是等待數週。」

▼Jamie Wu曾在個人YouTube頻道上發布短片，抱怨澳洲的大學學費太費：

Jamie指，自己曾耗費數小時申請當實習生，但這些公司都回應稱優先僱用本地學生。

她表示，她能理解澳洲企業優先僱用本地學生，但若能在招聘啟事中列明這一點，自己會非常感激。

Jamie續稱，許多留學生在當地從事兼職工作時所獲報酬不足，「許多國際學生被騙」但未有抱怨，原因是他們需要薪金。

Jamie Wu曾在個人YouTube頻道上發布短片，抱怨澳洲的大學學費太費。（Jamie Wu@YouTube）

有網民留言稱：「我完全同意你的看法。我的故事更糟。在獲得如此多的學位和豐富的經驗後，我目前在聯絡中心工作。我不知道該怎麼辦。」

澳洲國際學生委員會（暫譯：Council of International Students Australia，CISA）主席Yeganeh Soltanpour亦表示贊同。她表示：「作為一名國際學生，你已經有一個缺點，不會被視為擁有任何澳洲經驗。」