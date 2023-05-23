英王室拒歸還非洲王子遺體　19世紀埃塞俄比亞王子為何葬溫莎堡？

多間英國傳媒報道，埃塞俄比亞昔日王室的後代要求英國歸還19世紀王子阿萊馬耶胡（Prince Alemayehu）的遺體，但已遭白金漢宮拒絕。這位王子年僅7歲時就被帶到英國，父母雙亡，他也僅活至18歲，最終在維多利亞女王（Queen Victoria）的安排下葬在溫莎堡。



埃塞俄比亞王室後代主張要把阿萊馬耶胡王子的遺體帶回祖國，又指「因為那（英國）不是他出生的國家。」不過白金漢宮拒絕這個要求，發言人指，移走阿萊馬耶胡王子的遺體可能會影響其他埋葬在溫莎堡聖喬治教堂地下墓室的人，「在不打擾大量附近其他人安息之地的情況下，挖掘遺體的可能性很小。」

《每日郵報》稱，在1845年至1887年間，有逾40多具遺體葬於溫莎堡聖喬治教堂地下墓室，有說法指已無法辨認和挖掘阿萊馬耶胡王子的遺體。

英國廣播公司（BBC）報道，阿萊馬耶胡王子會身在英國始於一場帝國行動與外交失敗。

報道指，阿萊馬耶胡王子的父親是埃塞俄比亞皇帝特沃德羅斯二世（Emperor Tewodros II，暫譯），1862年，他尋求與英國結盟，但他寄出的信件都不獲英國維多利亞女王理睬，憤怒之下，他把一些歐洲人扣為人質，包括英國領事，這使英國發起軍事遠征，派出1.3萬人。

1868年，英軍圍攻埃塞俄比亞北部要塞，特沃德羅斯二世自殺，寧死不做俘虜。戰後英國帶走了大量寶物與文物，也把阿萊馬耶胡王子與他的母親帶回英國，他的母親在旅途中死亡。

對於英國人為何要帶走阿萊馬耶胡王子，各方說法不同，曾撰寫關於阿萊馬耶胡王子人生故事的記者兼作家海文斯（Andrew Heavens）則認為，英國人有可能是避免他遭特沃德羅斯二世的敵人俘虜。

阿萊馬耶胡王子最終在1868年6月抵達英國，由於他成為了孤兒，此引起了維多利亞女王的同情，她同意在財政上支援阿萊馬耶胡王子，讓他能接受正式教育，但在學校中，他受到欺凌，最後要改為家中私人授課。海文斯指王子渴望回家鄉。

英國維多利亞女王1837年至1901年在位（Royal Collection Trust）

不幸的是，他之後開始生病，懷疑患上肺炎，並一度認為自己中毒而拒絕接受治療，他最終在1879年病逝，年僅18歲。

維多利亞女王在日記內多次提到阿萊馬耶胡王子，她曾寫道「非常悲痛和震驚地從電報得知，好人阿萊馬耶胡早上逝世了，太悲哀了，獨自一人，在一個陌生國家，沒有一個人或親戚屬於他」、「他的生活不幸福，充滿各種困難，也非常敏感，想着人們因他的膚色而盯着他看…… 每個人都很抱歉。」

女王最終安排把阿萊馬耶胡王子葬在溫莎堡。