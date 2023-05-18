哈里王子紐約被狗仔隊追逐　市長：即使十分鐘仍非常危險

英國哈里王子（Prince Harry）5月17日指在紐約期間遭狗仔隊上演了一場「幾近災難的汽車追逐」，市長亞當斯（Eric Adams）認為不太可能出現兩小時的高速追逐，但強調有關行為非常危險。



英國廣播公司（BBC）報道，亞當斯向傳媒表示，事件明顯是狗仔隊有意拍得最佳照片，但大家需謹記將公眾的安全放在首位。

亞當斯稱，根據他收到的簡報，兩名警員差點受傷，他指出紐約是個人口稠密城市，根本不應超速。他同時提到，大家都記得哈里王子的母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）的死因，並形容如果有無辜平民捲入事件中喪生，將會是非常可怕的事情。

對於哈里王子稱追逐長達兩小時，亞當斯認為難以置信，但他會調查事件。他重申即使追逐只有10分鐘，當地人流及交通繁忙，任何類似的高速追逐是十分危險。

紐約警方則表示，事件中沒有任何碰撞或傷亡，亦沒有人被捕。

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持續逾兩小時

事件發生在16日晚上，哈里、梅根與她的母親拉格蘭（Doria Ragland）出席紐約一個頒獎禮後，遭一群極具侵略性（highly aggressive）的狗仔隊捲入一場「幾近災難的汽車追逐」。

發言人又斥「這持續逾兩個小時、沒完沒了的追擊，導致道路上多次險些出現相撞事件，牽涉其他司機、行人和兩名NYPD（紐約警察局）警員」。

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哈里王子過去曾多次批評傳媒的行徑，包括控告《每日郵報》（Daily Mail）及《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱，指控該兩份報章涉嫌多年來竊聽電話及非法獲取私人資料等。

哈里的母親戴安娜1997年因車禍身亡，當時她所乘坐的車輛正是在閃避狗仔隊的追蹤，哈里多年後曾表示他對母親之死未能釋懷。