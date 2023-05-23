秦剛晤格羅西　冀IAEA妥善處理日本核污水排海問題

中國外長秦剛5月23日在北京會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi），他表示希望機構以客觀、公正、專業態度履行保障監督職責，妥善處理美英澳核潛艇合作和日本核污染水排海問題。



中國外交部指，秦剛表示中方與國際原子能機構合作良好，雙方合作基礎牢固、前景廣闊，中方支持機構在核領域全球治理中發揮更大作用，為改革和完善全球核治理體系、促進世界和平與安全作出新的貢獻。

他希望機構以客觀、公正、專業態度履行保障監督職責，堅決抵制個別國家泛化國家安全概念、干擾和破壞正常的國際合作秩序，妥善處理美英澳核潛艇合作和日本核污染水排海問題，維護機構權威和公信力，維護國際核不擴散體系，維護國際安全。

外交部引述格羅西表示，國際原子能機構讚賞中方在和平利用核能方面取得的成就，高度重視同中方的合作，認真對待中方在涉台問題上的關切。

他稱機構願同中方加強合作，加強機構能力建設，推動核能和平開發利用，機構致力於防止核擴散，尊重成員國決策，將保持中立，以透明方式就美英澳核潛艇合作開展相關磋商。

他又指機構不會為任何國家核污染水排海背書，不會同意任何違反國際安全標準的活動。