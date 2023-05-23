秦剛晤荷蘭外相　倡中荷3層面加強合作

中國國務委員兼外長秦剛5月23日在北京同荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）舉行會談。秦剛表示中荷可以在三個層面加強合作，包括在雙邊、中歐及多邊層面。胡克斯特拉則談到，荷蘭的晶片技術出口管制不針對特定國家。



中國外交部指，秦剛表示荷蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴，中方願同荷方加強經貿投資合作，加強人文交流，推進軍控、網絡安全、氣候變化等多邊領域合作，中方將繼續擴大市場準入，加強知識產權保護，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。

他希望荷方為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境，又指，中方在烏克蘭危機上的立場一以貫之，核心就是勸和促談，當前主張停火止戰的和平理性聲音正在不斷積聚。各方應該抓住契機，不斷壯大和平聲勢，為政治解決危機積累有利條件。

秦剛稱中荷可以在三個層面相向而行，在雙邊層面，中國正在加快構建新發展格局，推進高水平對外開放。他指中方願同荷方加強務實合作，互相為對方企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，做大互利共贏的蛋糕。

中國外長秦剛2023年5月23日在北京同荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）舉行會談，會後共同見記者（Reuters）

他指在中歐層面，荷蘭是中歐合作的「門戶」，中荷應聚焦中歐關係積極議程，推動雙方各領域交流合作全面重啟，他指中國堅持走和平發展道路，堅持奉行互利共贏的對外開放戰略，輸出的是機遇而不是危機，帶來的是保險而不是風險，搞陣營對抗，人為切斷產供鏈，才是世界風險的源頭。

他又指在多邊層面，中方願同荷方加強溝通協作，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

路透社報道，胡克斯特拉則談到，荷蘭的晶片技術出口管制不針對特定國家。