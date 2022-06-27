中指男硬拔「奇萊北峰標示牌」拍照惹眾怒　遭揭曾在同地拍露鳥照

台灣十峻之一的奇萊北峰以「黑色奇萊」著稱，然而近日傳出標高3607米的標示牌遭一名男登山客「拔起來」，甚至手持標示牌比中指拍照，讓山友氣得向太魯閣國家公園檢舉，引發撻伐。結果該男子今（27）日出面喊冤，澄清：「不可能破壞啦！我沒那麼無聊，11點半登頂就發現被人拔掉，也想揪出兇手！」



奇萊北峰山頂的三角點及標示牌是每位登山客登頂後必拍的標誌，不過近日各登山社群瘋傳一張「登頂照」，照片中只見男子登上奇萊北峰後，疑似毀損奇萊北峰山頂標示牌，男子還表情爽快的一手拿著標示牌、一手對著鏡頭比出中指留影，被硬生生拔起的標示牌還殘留水泥和鋼筋，照片掀起大批網友怒火，氣得大罵：「太沒公德心！」

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結果今日該名被指控破壞標示牌的男子，出面接受媒體聯訪澄清，自己昨（26）日上午約11點半登頂，就發現標示牌遭人拔起，心想「怎有人比我還狂！」，於是沒多想就舉起來拍照一下後離開，沒想到PO在自己的IG限時動態後，雖然有預料到會引起熱議，「但沒有刻意想要紅」，標示牌也不是他破壞的。

由於該男被起底，正是2年前轟動全台的「奇萊北峰露鳥俠」3名成員之一，他也無奈自從登頂露鳥照曝光後，他們這群人一直備受爭議，也長期被太管處關切，「我們只是白目、好玩而已」，但強調不會影響他人，絕不可能無聊到做破壞山林跟傷害其他人的行為，是因為昨天事發後友人接到警方電訪詢問，還被人檢舉，因此趕緊解釋清楚。

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對此太管處遊憩服務課長聶士詔表示，已接獲舉報並派員上山處理，警方也介入調查，初步辨別照片，山友很明顯將標示牌拔起，但仍會持續釐清並追查破壞者，後續將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元台幣，目前會視標示牌破壞狀況原地修復。

針對該山友屢遭檢舉不尊重山林行為，若違法一定會祭出相關罰則，至於未來是否禁止入園，將另案處理。

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