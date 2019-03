越南北寧省一間幼稚園爆出食物安全問題,涉案學校疑似將腐爛的豬肉製成午餐供學童食用。數千家長事後帶子女往醫院檢查,截至周日(17日)已有209名學童患上囊蟲病。

事發於2月,北寧省(Bac Ninh)順城鎮(Thuan Thanh)一間幼稚園被家長揭發以腐爛食材與疑似感染囊蟲病的豬肉製作學生餐。

醜聞曝光後,政府相關部門介入調查。與此同時,國家熱帶疾病醫院(National Hospital of Tropical Diseases)及National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology(暫譯:國家瘧疾學,寄生生物學和昆蟲學研究所)最近數天每天都接收數百名兒童個案。醫院已檢驗1700個樣本,其中209個樣本對豬肉囊蟲病呈現陽性反應。

囊蟲病(Cysticercosis)患者通常因食用含有豬絛蟲卵的食物或水致病。蟲卵進入人體後發育成幼蟲後,可走到不同器官,包括肌肉、眼睛及腦。如牠們進入腦部,會引起癲癇、癱瘓,頭痛和失憶;如果牠進入眼睛,會導致患者失明。

