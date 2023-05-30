「奇異博士」班尼迪甘巴貝治住所遭闖入　歹徒持刀喊「燒掉你家」

荷里活頂級男星、46歲的《奇異博士》班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）驚遇惡意威脅。外媒報道指出，一名前酒店廚師持刀闖進班尼迪位於倫敦的豪宅，在踹開花園鐵門後扯下門口對講機，並嗆聲表示「要燒掉班尼迪的住家」，並囂張直言自己知道班尼迪一家人已經搬到該處。所幸在嫌犯有下一步動作前，就被出動的大批警方逮捕。



根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，遭入侵的是班尼迪位於北倫敦一處價值350萬英鎊（約港幣3千4百萬元）的豪宅，歹徒則是曾任職於某酒店的廚師、35歲的傑克比塞爾（Jack Bissell）。

雖然不知道傑克與班尼迪是否有過節或是糾紛，但傑克卻被發現早在之前就曾對外嗆聲，表示要「燒掉班尼迪的家」，引起不少影迷粉絲擔心。

事發當天，班尼迪與妻子蘇菲杭特（Sophie Hunter）及他們的3個小孩都在家中，傑克踢開豪宅花園的鐵門後，叫囂表示知道班尼迪已經搬到該處，狠嗆「我希望這裏被燒毀」，並在扯下門前對講機、毀壞住宅外的物品後倉皇逃逸，並沒有傷害班尼迪一家。

不過警方獲報出動後，也循線逮捕正在逃亡的傑克，目前傑克除了被下達3年不得接近的禁制令之外，相關罪刑指控仍待審理。

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