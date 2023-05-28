美國漢輕鐵站與人口角遭推落路軌慘死「一隻腳掛月台」｜有相慎入

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼亞波里斯（Minneapolis）近日發生一起死亡事故，一名41歲男子 Reginald Eugene Snelling 在輕軌車站與人吵架，不料遭對方從月台推下鐵軌，被列車輾過當場慘死。



根據CBS NEWS報道，Snelling 20日凌晨1點在明尼亞波里斯一處輕軌車站等車時，與2名男子發生激烈爭執，過程中他突然甩開眼前的男子，轉身朝向列車疑似要上車，不料此時對方突然推了他一下，導致他從車廂間的縫隙中跌入鐵軌。

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曝光的監視器畫面可以看見，Snelling 被推下鐵軌後，隨即遭正在前進的列車輾壓拖行，最終只剩1隻腳掛在月台邊，剩餘身體、四肢全部被壓在車廂下。救難人員趕到時，發現 Snelling 已經死亡，因此沒有送醫搶救。

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另據KSTP-TV報道，2名跟 Snelling 吵架的男子，分別是29歲 Daquan Stephens Rogers、27歲 Tejzawn Bray-Robinson，2人事發後都被警方逮捕，但不久後就被警方釋放，原因是檢方還未指控2人任何罪名。

亨內平縣（Hennepin County）檢察官辦公室表示，他們還沒有提出指控的原因是，正在等待遺體的相關驗屍報告，一旦收到驗屍報告很快就會有所行動。

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