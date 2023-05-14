越南淫狼持刀闖店性侵　美女闆娘扮配合幫戴套機智脫險｜有片

越南永福省一名服飾店女老闆日前遇到歹徒闖店企圖性侵，她遇襲當下沒有失去冷靜，反而假意配合歹徒的行為，讓對方放下警戒後，再趁機奪刀大喊救命，色大膽小的歹徒見情況不妙拔腿就跑，最終遭眾人合力逮捕。



綜合越南媒體報道，事件發生在永福省平順縣，31歲的歹徒本月5日深夜經過一間服飾店，看見店內女老闆外貌和身材撩人，竟然動歹念從機車內拿出一把長32公分的刀，闖入店內後隨即挾持女老闆，威脅和他發生性關係，否則要拿刀捅她。

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面對危險情況，女老闆做錯選擇難保會受到嚴重傷害，她立刻以平靜態度安撫歹徒，假意配合對方，還主動提出要拿保險套來戴。

精蟲衝腦的歹徒急着脫下自己的和女方的褲子，漸漸放鬆戒備，把刀放在桌上。女老闆則看準時機，在差一步就遭性侵害的情況下，趁機奪在桌上的長刀，背對歹徒防止對方奪刀，同時大喊求救。

歹徒見事情曝光趕緊奪門而出，但很快就被叫聲吸引注意力的路人合力逮捕，並交由警方羈押。

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