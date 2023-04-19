日本漫畫《暗殺教室》被轟「宣揚校園槍枝暴力」　遭美國中學封殺

日本知名動漫作品《暗殺教室》講述一群國中學生用盡各種手段，想辦法殺掉兇惡的謎樣章魚生物「殺老師」的故事，創新的題材斬獲極高人氣，原作漫畫被翻譯成多國語言，在全球暢銷2千多萬冊。



不過，《暗殺教室》卻受到美國部分保守派團體及家長批評，可能會教唆學童對老師不利，漫畫在佛羅里達州、威斯康辛州的部分學校被迫從圖書館下架、列為禁書。

學生拿槍在課室掃射是家常便飯 點圖看看《暗殺教室》漫畫、動畫及真人電影版的畫面：

+ 11

外媒報道，《暗殺教室》的漫畫內容中，時常出現學生對著老師揮舞槍枝的場景，被家長批評是在宣揚針對教師的校園槍枝暴力行為，在美國佛羅里達州的福吉德中學（Gifford Middle School）、威斯康辛州東南部的埃爾姆布魯克學區（Elmbrook School District）都決定下架這部漫畫。

美國保守派非營利組織「Moms for Liberty 」印地安河縣分會主席皮平（Jennifer Pippin）表示，考慮到最近在美國發生的校園槍擊案，這些書是「不合適的」，她並補充道：「我們不希望學生認為可以殺死他們的老師。」

【相關圖輯】警察第一視角：8槍終結美國校園槍擊案 隨身Cam影片曝驚險過程（點擊放大瀏覽）：

+ 28

佛州的「公民捍衛自由（Citizens Defending Freedom）」組織也提出，這部漫畫在佛羅里達的中學隨處可見，「學校不應該美化或提倡針對教師的暴力行為、露骨的色情內容，尤其是用到納稅人的錢的時候」。此外，《暗殺教室》在北卡羅萊納州彭德縣、維吉尼亞州里奇蒙市的學校也同樣面臨可能被下架的命運。

《暗殺教室》是日本漫畫家松井優征於2012年開始連載的作品，於2016年宣布完結，漫畫內容講述一位兇惡的不明外星生物「殺老師」揚言要炸毀地球，卻不知為何決定在中學擔任班導師，於是各國首腦決定將暗殺老師的任務交給該班級的所有學生，並展開一連串非日常的校園生活故事，作品中也有許多感人的場面與教育議題探討；但許多人擔心，過於前衛的場景描寫可能會助長校園暴力行為。

延伸閱讀：

大陸對台威脅日增 美印太司令：有責任阻止衝突

【本文獲「TVBS」授權轉載。】