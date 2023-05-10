TikTok網紅當眾遭槍擊「爆頭」慘死　現場恐怖影片曝光

26歲TikTok網紅卡萊特里（Kevin Kaletry）日前出席記者會時，當眾被「槍擊爆頭」死亡，現場來賓聽到槍聲全都嚇到叫不出聲，驚悚瞬間也被拍下來，放到網路瘋傳。



綜合外媒報道，卡萊特里來自波多黎各，在墨西哥是相當知名的抖音網紅，4日為了宣傳節目出席記者會，怎料活動進行到一半，突然有槍手騎著摩托車，朝卡萊特里連開數槍，卡萊特里連中3槍，包括頭部中槍，當場倒地身亡。

現場畫面曝光 眾人聽到第3槍才懂逃命（點擊放大瀏覽）：

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影片中可以看到，知名網紅與變性歌手格瓦拉（Wendy Guevara）接受採訪時，現場突然傳出槍聲，第1槍時眾人還十分錯愕，無法做出反應，直到2、3槍接踵而來，現場的目擊者才趕緊逃跑或蹲下找掩護。

活動主持人Gerardo Escareño也透露：「一開始聽到還以為是煙火，後來發現是槍，大家嚇得四處逃竄。」

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