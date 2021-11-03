娛圈風暴｜內地少年男團爆性醜聞4P性愛片流出　公司即解約兼報警

內地嘻哈男團8MILE KIDZ爆發性醜聞，成員萬六、達芬奇、LeyonB在全都還未成年時一起拍4P影片，在網路上曝光後引發軒然大波。他們的公司老闆2日出面證明「事情屬實」，現在已經火速開除3位成員，並且向警方報案。



該4P影片於1日在網路上傳開，2男1女嘻笑著進行性行為，還有1個男生在旁掌鏡拍下過程。

其中一人在興頭上大喊「8 mile gang gang」，被網友認出是嘻哈廠牌「地下8英里」口號，影片3個男生的身分也因此曝光，是該廠牌旗下團體8MILE KIDZ成員萬六、達芬奇和LeyonB。

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事情曝光後，「地下8英里」CEO夜楠緊急在2日凌晨發出回應影片：「我剛剛得知了這個性質極其惡劣的事情，有關於我們的簽約藝人萬六、達芬奇和LeyonB，在和他們本人確認後，事情屬實。」作為廠牌主理人，他承諾會全權負起處理責任，也因為這次事件帶來不良影響，向大眾道歉。

夜楠2日上午發出解除合約通知，進一步解釋影片錄製時間是2020年7月，比公司和3位成員簽約的時間早1個月，但因為影片到最近才爆出，仍然違背了合約相關規定。因此，公司宣布單方面解除跟萬六、達芬奇、LeyonB的經紀合約，之後不排除進一步向他們追究違約責任。

涉入此事的3位成員中，萬六、達芬奇目前都還是高中生，較年長的LeyonB雖在今年6月滿18歲，但去年拍攝影片時同樣未成年。夜楠表示，以後會更加仔細確認藝人品行再簽約，對於沒有涉事的另外2位8MILE KIDZ成員，也會再次嚴格提醒「做藝先做人」，扛起對藝人的管理責任。

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