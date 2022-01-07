韓女團Everglow向粉絲行大禮　中國籍團員王怡人拒跪捱轟網民力撐

韓國女團Everglow日前在舉辦見面會時，全體6人最後在舞台上進行新年傳統拜年，豈料當中一名中國籍團員王怡人沒跪着行大禮，遭韓國網友怒轟「這麼討厭韓國就不要在韓國發展啊」，引發中國網友反彈！



Everglow本月2日在舉辦粉絲見面會時，在台上向粉絲們行大禮，只見當時中國籍團員王怡人以外的5名成員都紛紛跪地行大禮，而王怡人卻只有站着雙手拍手並拱手左右搖晃，畫面看起來相當突兀。

王怡人拒跪捱轟 卻獲內地網友力撐：中國人不隨便下跪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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王怡人此舉7日被韓國媒體報道後，還在登上韓國當地論壇熱搜榜，許多網友認為她「無視韓國文化」。

有韓國網友更出面爆料，王怡人已經不是第一次沒跪地行大禮，更認為王怡人既然來到韓國發展，就應該尊重韓國的文化。

而內地網友則是紛紛聲援王怡人：「中國人不隨便下跪」、「中國人不行大禮，只跪天跪地跪父母」、「人家始終是中國人，中國人不行這一套」、「妹妹做得對，中國人就是要雙手扣實恭喜恭喜啊」、「確實文化差異，跪了回中國會被罵死」。

（編按：2020年11月02日台媒報道，有微博網民上載2019年一個綜藝節目影片截圖，質疑王怡人身為中國人，卻疑似對韓國軍人和國旗敬禮，是忘根及不愛國行為。她後來被網民問及此事時稱，自己比任何人都更愛祖國，對身為中國人特別驕傲，也盡量想在韓國宣傳中國文化，但就莫名其妙被懟了。她無奈稱在韓活動難免比較受到限制，公司也會囑咐團員小心點。）

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