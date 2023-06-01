朝鮮發射衛星失敗　金與正矢言再接再厲　加強偵察能力

朝鮮5月31日發射衛星失敗後，朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正6月1日發表講話，題目為「任何人都不可否定我國發射衛星的主權權利」。她指敢斷言，朝鮮的軍事偵察衛星將不日就能正確進入宇宙軌道，着手執行任務。



朝中社6月1日刊登金與正的講話內容。她表示，通過美國及其「走狗」對朝鮮的軍事偵察衛星問題如此不安焦慮，朝鮮可讀懂他們的心理狀態，而且再次確認敵人最害怕朝鮮擁有包括偵察衛星在內的優秀情報偵察手段這一點，因此朝鮮更加意識到要為開發偵察手段付出更大的精力。

金與正說，圍繞屬於朝鮮自衛權的軍事偵察衛星發射，美國露骨地暴露出其反朝成癮敵意。她稱如果說朝鮮的衛星發射應該遭到譴責，那麼包括美國在內的已發射數千顆衛星的國家都該受到譴責，因此這簡直是自相矛盾的詭辯。

朝鮮5月31日發射衛星失敗，朝鮮國家宇宙開發局上午6時27分按計劃在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

開發局稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。