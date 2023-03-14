約旦伊曼公主出嫁　絕美童話式皇宮婚禮照片曝光　頭飾鑲滿鑽石

約旦長公主伊曼（Princess Iman）3月12日在首都安曼（Amman）以西的皇宮舉行私人婚禮，她的丈夫是28歲的希臘裔金融家塞爾米奧蒂斯，唯美婚紗照也在網路上曝光。



現年26歲的伊曼公主畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），她是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的長女，她12日與塞爾米奧蒂斯（Jameel Alexander Thermiotis）在國王、拉尼婭王后（Queen Rania，芮尼雅王后）和其他王室成員及新郎家人的見證下完成儀式。

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從曝光的照片可以看到，伊曼公主身穿白色長拖擺婚紗，帶着鑽石鑲嵌的頭飾，由大哥侯賽因王儲（Crown Prince Hussein bin Abdullah）牽着穿過皇宮花園。拉尼婭王后更在IG發文祝賀：「恭喜你，我最親愛的伊曼，你的微笑是份充滿愛的禮物，從你出生的那天起，我就一直珍惜，希望你和塞爾米奧蒂斯的生活能充滿愛與歡笑。」

伊曼的丈夫塞爾米奧蒂斯1994年出生於委內瑞拉的一個希臘裔家庭，他目前在紐約從事金融工作。約旦王室於2022年7月宣布他們訂婚喜訊。

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