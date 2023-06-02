追問中印互相驅逐記者事件：事實並不完整

美國媒體5月31日援引消息人士報道，新德里方面本月拒絕為在該國的最後兩名中國官方媒體記者續發簽證，這兩位記者分別來自官方媒體新華社和中國中央電視台。

知情人士稱，這兩名中國記者在簽證到期後已經離開了印度。其中一些知情人士說，現在印度已經沒有中國官方媒體的記者，這可能是至少自1980年代以來的首次。

中國外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上證實，印方拒絕為中國中央廣播電視總台（CGTN）唯一的一名駐印度記者延期簽證，迫使其離境。此外，目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

而在中國的印度記者也已幾乎「絕跡」。德國媒體4月初曾報道，印度最大的報紙之一《印度教徒報》（The Hindu）和印度廣播公司（Prasar Bharati）的記者在中國境外旅行時被禁止返回中國。而《印度斯坦時報》（Hindustan Times）的一名記者本月被告知其記者證已被吊銷。

5月31日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回答有關提問時再次強調：「長期以來，中國媒體記者在印度遭受了不公正、歧視性的待遇。」她指出，2017年印方毫無理由地將中國駐印記者簽證有效期縮短為3個月甚至1個月，並稱自2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請。她表示，「面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。」

中印邊界對峙不斷的同時印度同西方國家關係熱絡引發中國輿論不滿。圖為印度總理莫迪（左一）在G7峰會期間與法國總統馬克龍交談，美國總統喬·拜登與加拿大總理杜魯多、澳洲總理阿爾巴尼斯和歐盟委員會主席馮德萊恩在一張全體領導人合影中交談。（Reuters）

被問道這是否意味着中國確實拒絕為印度記者續簽簽證，毛寧表示，中方願意繼續為印度記者在華工作和生活提供協助和便利，「但是這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助。」

據了解，外交部發言人曾指出中國媒體記者在印度遭受不公平歧視的現象，不是一天兩天了。2021年12月的時候，中國廣電總台記者被印度驅逐，限期10天內離境，而當時，這位記者的簽證有效期還有2個月之久，駐印度任期也有超過6個月。

不少媒體將中印之間發生的媒體互相反制事件歸結為中印兩國政治關係不睦。

有人認為近幾年印度收緊中國記者簽證問題的時間線，剛好與中印邊境衝突對得上。2017年6月，中印邊境洞朗對峙事件，持續兩個多月。2020年6月，中印邊境加勒萬河谷對峙事件，雙方爆發激烈的肢體衝突。

印度方面的言論目前除了印度莫迪政府對中方驅逐印度記者一事反而表達了抗議，稱要求中國允許印度記者在當地工作，並無其他。

2023年5月31日，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂在新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第27次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。（中國外交部）

回到事件的源頭，我們要問，為什麼印度會驅逐中國記者，真的是毫無徵兆什麼理由都沒有嗎？2016年印度以國家安全為由首次驅逐了新華社3名記者。2020年新冠疫情之來，各國陷入了互相疫情限制的非正常時期。2020年疫情一開始不少國家對中國採取特別措施，2021年Delta病毒株流行期間，不少國家對印度人採取了特別的入境措施。各國都在維持有效防疫的積極政府形象。中印之間的互相限制記者行為會不會是疫情的遺留問題？

從2017年開始到2020年、2021年，歷次印度對中國記者採取非常措施，真的是恰逢邊界對峙或者中印立場不合的政治事件，印度進而報復？印度行為真的是令人無語的小肚雞腸嗎？是中國人不了解印度，還是印度理解不上去中國？中印之間的糾紛是理解問題，還是對抗問題？

正常推進邊界談判的中印兩國，關係真的差到要斷絕媒體往來的地步了？

今年印度將主辦上合領導人峰會和二十國集團領導人峰會，媒體反制事件會不會是邊界對峙談判毫無進展之下兩國合作解決紛爭的台階？