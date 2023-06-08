高爾夫球壇PGA與LIV合併　從對頭人變夥伴　特朗普也是「贏家」

高爾夫球界的美國PGA巡迴賽（PGA Tour）與沙特阿拉伯LIV高爾夫（LIV Golf）巡迴賽6月6日宣告合併，從競爭對手變自己人，消息震撼體壇。傳媒界談論沙特如何進一步增加擴大在世界體壇影響力，但還不忘談到這宗合併還有另一「贏家」，即與LIV高爾夫常有合作的美國前總統特朗普（Donald Trump）。



合併消息傳出後，特朗普隨即大讚此事對高爾夫球界是「巨大、美麗、迷人的交易」。

今日美國（USA Today）報道，PGA與LIV合併或有利於特朗普與其高爾夫球王國。

在PGA過去與LIV激烈競爭時，特朗普與沙特建立金融聯繫，LIV巡迴賽過去兩個賽季已在特朗普擁有的高爾夫球場舉辦數場比賽。在2023年賽季，特朗普的場地也將舉行3場LIV的賽事。

報道指，隨着PGA與LIV結成聯盟，特朗普及其家族企業將因合併而獲得更多的聲望、影響力和金錢，這可能最終會令達到長期追求其中一個目標，即能在旗下球場舉辦男子職業高爾夫四大錦標賽的賽事。

相對於特朗普的力讚，美國國內對合併案的看法則存有分歧，出現沙特想用「體育漂白」（sportswashing）、指責PGA收取沙特的不義錢財等。

特朗普過去曾多次力撐LIV，包括指LIV背後的沙特公共投資基金是擁有無限資金的「好人」。