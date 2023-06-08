彭斯投身2024總統選戰　共和黨群雄並起　誰才是「反特朗普」？

2024年11月5日舉行的美國總統選舉距今還甚為遙遠，但是共和、民主兩黨的初選季節來年初即將展開，而在民主黨幾乎篤定只有拜登（Joe Biden）出線角逐連任的背景下，共和黨的黨內初選將會成為首場決定性「賽事」，其第一場總統候選人辯論將在本年8月23日降臨。本周，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、前副總統彭斯（Mike Pence）和幾乎無人認識的北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）三人也正式宣布參選，使候選人數增至十位。

在共和黨的總統選舉之中，去年中期選舉之後民望一度受挫的前總統特朗普（Donald Trump）已重新變成「大熱頭馬」，以超過一半共和黨選民民意、超過30個百分點的差距領先排名第二的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

一直以來，在這場特朗普領先參選的選舉之中，人們對候選人的理解都採用了「二分法」：第一個選擇是特朗普，第二個選擇是「非特朗普」（non-Trump）或者「反特朗普」（anti-Trump）。去年11月中期選舉以後，在傳統搖擺州大敗民主黨近廿個百分點的德桑蒂斯被普遍認定就是這個「非特朗普」。

但過了半年之後，纏繞特朗普的各種官司使他再次變成了「民主黨政治迫害」的「受害者」，重新獲得了其選民基本盤的同情和支持。而且，特朗普的公關團隊也普遍被認為比以往高明，使特朗普較少犯上無謂錯誤，甚至避過了在反墮胎問題上過於強硬這種會讓共和黨失分的態度。如今特朗普有Twitter而不用、只用其社交媒體Truth Social，也有效地減少了他惹起溫和右翼選民反感的機會。

「特朗普 vs 德桑蒂德」如今已非共和黨總統初選的預設戰局。（Reuters）

相較之下，德桑蒂斯過火的文化戰爭（例如因為性向議題立場而打壓迪士尼公司）、久缺親和力和幽默感的個人性格，都變成了他的重大失分項。

簡而言之，德桑蒂斯再不是「非特朗普」的唯一人選。於是，共和黨內自以為有機會變成「非特朗普」選項。

在德桑蒂斯形勢變差之前（4月前），正式宣布參選的只有前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）和印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。前者慣常避開正面攻擊特朗普，被認為是一方面投機看看自己能否跑出，另一方面則在間接爭取成為特朗普的副總統人選；後者則是主張廢除聯邦調查局（FBI）、與中國全面脫鈎的「陪跑」極端派人物，雖然在競選過程中吸引到一定程序的媒體關注，但出線機會極低。

在6月4日的CNN活動中，黑利稱特朗普認為2021年1月6日國會暴亂是「美好的一天」，但她就認為這是「恐怖的一日」，間接與特朗普保持距離；但對於德桑蒂斯，黑利就毫不留情，稱他「虛偽」。（Reuters）

4月投入戰線的，則有阿肯巴州前州長哈金森（Asa Hutchinson）。年高72歲的他給人一種「共和黨版拜登」的感覺，他也較此前其他候選人更為積極批評特朗普，認為後者應該好好應付其官司，不要再角逐總統。但哈金森能夠越過進入第一場辯論的門檻也成疑問。

到了5月，投身選戰的人就更多。先有角逐加州州長失敗的電台政論名嘴埃爾德（Larry Elder），繼而就有來自南卡羅萊納州的唯一共和黨非裔國會參議員斯科特（Tim Scott），以至依然是「第二大熱」的佛州州長德桑蒂斯。埃爾德純屬陪跑，可以不提；斯科特的政治路線是以其黑人身份去說明「美國夢」是真的，特朗普對他參選甚至表示歡迎，人們認為他跟黑利一樣也只是在間接角逐特朗普副總統人選之位。

南卡羅萊納州國會參議員斯科特（Tim Scott）。（Reuters）

而德桑蒂斯在民望落後之際並沒有改變其保守派「文化戰士」的路線。雖然他在政治集會上依然避免批評特朗普，以保衛其「沒有特朗普的特朗普主義」招牌，但在媒體訪問上，他就公然批評特朗普「左轉」，特別是在刑罪和墮胎問題上（特朗普任內曾通過放寬部份刑罪懲罰的立法，並認為不應由聯邦政府落實墮胎禁令，而應交由各州決定），又將特朗普與代表各種科學新冠抗疫政策的福奇（Anthony Fauci）牽扯在一起，與他自己在佛州的「自由放任」政策作對比，爭取愛好「自由」的右翼選民支持。

如今，前新澤西州州長克里斯蒂和前副總統彭斯兩位有全國知名度的人物也投入戰線，繼續加長「非特朗普」潛在人物的名單。

克里斯蒂以風趣幽默見稱，2012年曾是共和黨總統選舉熱門人選之一，卻等到2016年民情滑落之後才參選，其時他更在短短數周內由批評特朗普是「嘉年華叫賣者」變成「超級星期二」之前為特朗普背書的主要政客，此後更擔任特朗普當選後的接班小組領導人。到了2021年1月6日國會暴亂之後，克里斯蒂才跟特朗普決裂。

前新澤西州州長克里斯蒂一度是特朗普的智囊，如今卻是「反特朗普」的旗幟加入總統選戰。（Reuters）

如今，不得左翼心又失右翼意的克里斯蒂打着「反特朗普」的旗幟參選。他在宣布參選之時不只攻擊特朗普親人從其總統職位之中獲利，更繪影繪聲地假裝特朗普批評他自己，「克里斯蒂不關心贏，只關心消滅特朗普」，然後再以本人聲音反問，「這兩件事怎麼變成互相排斥的？」這一來一回其實就在暗示，不消滅特朗普的話，共和黨只有輸的份兒，只是用較為幽默的方式呈現。

雖然克里斯蒂連8月總統辯論的門檻也未必能達成，但有政界中人就認為，如果克里斯蒂能跟特朗普一對一辯論，其娛樂性之高，可使其收視媲美美式足球的超級盃（Super Bowl）。

共和黨6月2日公布參加首場總統辯論的門檻，候選人須在三個全國民調中有至少1%的支持（又或者兩個全國民調加上一個前例初選州份的民調），有至少4萬個個人捐款（當中包括至少20個州的至少200個捐款人），同時他們亦須表明會支持最終的共和黨總統提名人。（Reuters）

2021年拒絕特朗普推翻選舉要求的彭斯，在6月7日正式宣布參選之前一直在經營一場「恍惚特朗普沒有存在過」的傳統共和黨選舉，一方面強調自己的宗教虔誠、道德正直和傳統保守派價值，另一方面則避免正面批評特朗普。

但在7日宣布參選之際，彭斯卻以其稍微欠缺幽默感的方式走上克里斯蒂的「反特朗普」道路，公開指責特朗普在國會暴亂之時「危及我的家人和所有在國會山上的人」，「特朗普要求我在他和憲法之間作選擇，如今選民也正要面對同一個選擇，我選擇了憲法，我直到永遠也會這樣做」。

彭斯更嚴正聲明特朗普「永遠不應該再當總統」：「任何將他們自己置於憲法之上的人永遠不應擔任美國總統，任何叫其他人將他們置於憲法之上的人也永遠不應該擔任總統。」這一句「永遠」使彭斯登上從「暗反」變成了「明反」特朗普的候選人。

2023年6月7日，彭斯在初選首州艾奧瓦宣布參選2024年總統選舉。（Reuters）

由於美國的初選制度延綿數月，初時民望不彰也可以靠在初選先行的州份爭勝以尋求「黑馬跑出」。因此，上述的各個「非特朗普」人選大多都將有限的資源集中投放到來年1月即舉行初選的艾奧瓦州或新罕布什爾州上面，期望自己能夠成為這匹黑馬。

問題是，在「非特朗普」人選眾多的選舉中，特朗普跑出的機會徒然大增。愈多人爭取成為「非特朗普」（或「反特朗普」），他們各自能夠成為這位「非特朗普」的機會就愈低——特朗普本人有可能在群雄相爭之中「一枝獨秀」地出線。

此前一度被認為是另一大熱特朗普挑戰者、以幽默感見稱的新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）6月5日宣布決定不會參選時就勸告各個潛在的「非特朗普」：「每個候選人都應該理解他們有……『不行就早點退出』的責任……如果選舉中有12個人，我不認為他們12個全都堅定相信自己可以當總統……他們很多只是想要為加入內閣又或者當副總統『試鏡』，但這一次，我們沒有這樣的空間。」蘇努努又表明，他自己不參選，就可以更加自由地呼籲別人退選。

共和黨人的「知所進退」已變成阻止特朗普再試總統之位的唯一法門。