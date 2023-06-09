布林肯：美國不要求他國中美選邊站　沙特：沙美中關係非零和遊戲

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國並未要求任何一方在美國和中國之間做出選擇，他也否認沙特和中國建立緊密關係對美國來說是個問題。



法新社報道，將在未來幾週內訪問北京的布林肯，星期四（6月8日）在與沙特外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）一起出席新聞發布會時說：「我們一直都非常清楚表明，我們不要求任何人在美國和中國之間做出選擇。我們只是想證明，與我們建立夥伴關係和我們帶來的積極正面議程的好處。」

布林肯說，美國仍然是海灣地區大多數國家的首選合作夥伴，他也說，美國視以色列和沙特關係正常化為優先事項。

利雅得和華盛頓近幾年因人權和油價問題而關係緊張，沙特和中國的關係則進一步鞏固。今年3月，沙特和斷交七年的伊朗還在中國的斡旋下復交。一些分析人士認為，美國在中東地區的影響力正在減弱。

費薩爾在新聞發布會上強調，沙特與美國和中國的關係並不是「零和遊戲」。雖然中國是沙特最大的貿易夥伴，但沙特與美國的安全夥伴關係「幾乎每天都在更新」。

他說：「我們都有能力建立多重夥伴關係和多方面參與，美國很多時候也是這麼做的。所以我不會被這種非常消極的觀點所困擾。實際上，我認為我們可以建立一個跨越所有邊界的夥伴關係。」

沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）星期三就與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通了電話，本週早前，他還接待了委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。

布林肯對沙特的三天訪問於星期四結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

