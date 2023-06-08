中國經濟何時超越美國　超美重要嗎？｜專家有話說

2023年5月19日，由中國人民大學、中國人民外交學會主辦，中國人民大學重陽金融研究院承辦，中國人民大學全球治理研究中心協辦的「中國式現代化與『一帶一路』的未來」國際研討會暨報告發布會在北京成功舉行。

主題研討環節，來自中國、羅馬尼亞、英國、印度的八位學者共同探討「一帶一路」與中國式現代化，以下是研討會上就中國崛起，超美是否重要的問答節錄。



參與研討人士

王文（中國人民大學重陽金融研究院執行院長、絲路學院副院長）

梁昊光（中國科學院中國現代化研究中心執行主任、研究員，國家「一帶一路」數據分析與決策支持北京市重點實驗室主任）

羅思義（John Ross，英國倫敦經濟與商業政策署原署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員）

李鼎鑫（中聯部當代世界研究中心研究員）

維賈伊·普拉薩德（Vijay Prashad，三大洲社會研究所執行所長、中國人民大學重陽金融研究院外籍高級研究員）

李向陽（中國社會科學院亞太與全球戰略研究院院長）

阿德里安·訥斯塔塞（Adrian Nastase，羅馬尼亞前總理）

歐曉理（中國國家發展改革委社會司原司長）

撰文：中国人民大学全球治理研究中心。香港01獲授權轉載



王：我們今天的研討會主題是「中國式現代化與『一帶一路』的未來」，會上也發布了《過於離譜——「中國崛起頂峰論」批判》報告，那麼我想請問各位嘉賓，21世紀中國崛起是否真的到「頂峰」了？如果到頂峰了，它的挑戰和相關困難在哪裏？如果沒有到頂峰，那麼意味着經濟會不斷地增長下去，會超過美國，成為世界第一大經濟體。你們認為，什麼時候中國的經濟能夠超越美國，成為第一大經濟體呢？這個問題先請問昊光先生。

圖為5月19日，「中國式現代化與『一帶一路』的未來」國際研討會。中國科學院中國現代化研究中心執行主任、研究員，國家「一帶一路」數據分析與決策支持北京市重點實驗室主任梁昊光。（中国人民大学全球治理研究中心）

梁：謝謝王院長，很有意思的問題，也是很有挑戰性的問題。其實我剛才讀了一遍報告，絕大部分觀點我是認同的。其中一點，中國的經濟在可預見的期限內不會到達頂峰，中國增長的動能，人口的動能，科技的動能，國際環境、區域合作的動能不會降低，人口素質、科技發展在逐步地提升，並且快速地提升。王院長得出了一個結論。2030年中國GDP將和美國持平，美國目前占全球經濟總量25%左右，中國在18%左右。從過往十年增速來看，應該在2030年左右，但中科院我們團隊也在做相關預測性的研究。從科技創新角度來看，從獨角獸、科技創新、科技發展增量來看，可能比王院長提的節點可能要快1-2年，有可能2028年、2029年就有可能持平，也就是說中國在2028年占世界經濟總量24%左右，美國再降低1個百分點，中國再上升6個百分點。這是我的判斷。謝謝！

主持人：謝謝！看來明天新聞標題要出來了——「中科院學者：中國將在2028年超過美國」。開個玩笑。John你的看法呢？

羅：有兩點，第一，關於中國國家復興最為重要的一點，就是中國需要自己來確定中國是否是成功的，如果中國做理性的事情，中國就會成功；如果做一些不理智的做法將會失敗。1949年時，沒有人能夠做這樣的決策，所以，從這個角度來講，最為重要的基礎，是在2019年時所做出的。

我再來回應一下這個問題，我同意絕大多數報告的內容。在這一點上我同意國際貨幣基金組織的看法，中國有這樣的研究：根據購買力平價來計算，中國經濟發展已經超過美國15%。我想還沒有人能回答這樣的問題，我們不知道什麼時候中國會這麼地富有，富有到美國的富人都會變得非常貧窮。當然，中國政府的官員不同意我的觀點，但我同意國際貨幣基金組織的觀點，就是中國在世界上的經濟規模已經第一了。如果有人有足夠的時間，你一定要告訴他，要來到中國市場上，做大生意，掙很多錢。

主持人：老羅觀點是最樂觀的，2019年就寫過文章，說2019年中國已經是第一了。下面請鼎鑫。

李：我認為「中國崛起頂峰論」是對「中國崩潰論」的變種，因為「歷史終結論」一直有。曾經美國有位學者寫了一本書《歷史的終結》，實踐證明，「歷史終結論」的觀點是失敗的，認為歷史將終結的人自身將被歷史所終結。中國的發展和世界的發展，特別是中國式現代化與「一帶一路」融合發展的進程才剛剛開始，漸入佳境，不會有止境，只有更高，也沒有最高，只會是不斷發展的過程。有兩個依據：一是中國將「一帶一路」合作夥伴國，就像前總理閣下所講的，加上流動性加入，繼續加入的國家，這將是更加超大規模的市場和經濟體。二是科技進步，大家知道，美國對中國進行了全方位，全社會、全政府的打壓、制裁，包括進行芯片，各種高科技技術的斷裂和脫鈎，搞「小院高牆」。應該說，在這樣一種態勢壓力下，中國反而迸發出了強大的自力更生的精神，我們在芯片領域，相關領域，包括在報告當中提出了其他領域，我們都有全新的收穫，我想聚沙成塔。這些新的創新技術，新的發明不光是從1到10，從10到100，包括從0到1這種新的發明創造會更多地湧現，而這一發明發現會與不斷增加的「一帶一路」沿線夥伴國一同來進行，這將是100多個國家共同的力量。這兩個依據表明，中國發展和「一帶一路」沿線國家共同的發展才剛剛開始。

主持人：回到主題，你認為會超越嗎？哪一年超越美國經濟？

李鼎鑫：我不客氣地講，王文兄，你是《人民日報》資深的評論員和記者，這是新聞上的話語，如果實事求是地講，我們隨時可以超越，就看我們怎麼講。1982年、2021年並不重要，不同的角度，不同的視角，不同的統計方式，隨時可以超越，看我們什麼時候需要。

主持人：中聯部的官員很聰明，迴避了這個問題，又回答了這個問題。下面有請Vijay。

圖為5月19日，「中國式現代化與『一帶一路』的未來」國際研討會。三大洲社會研究所執行所長、中國人民大學重陽金融研究院外籍高級研究員維賈伊·普拉薩德。（中国人民大学全球治理研究中心）

普：人們有一種焦慮，尤其在美國有一種焦慮：如何去接受中國重新站回世界舞台中央？中國曾經是世界上最大的經濟體，這是在19世紀早期之後才改變了。所以，現在中國應該是重新回到世界舞台的中央。所以，在一些非常常見的口號，像《經濟學人》稱中國叫「大中國」，加施瓦和基辛格也講過「北京共識」，我們之前也有這樣的感覺，就會有「中國世紀」這樣的不同的說法。這都是非常有趣的表達方式。如果你仔細聽一下，中國人是怎麼跟你說的，中國人怎麼評價政府的，或者美國國會一些對外聲稱，看上去好像中國項目不是在尋求全球的利益。

實際上，美國和一些所謂的「陷阱說」，中國想要超過美國。但我認為，這是一派胡言，我不覺得這是修昔底德陷阱，因為（中國）不想成為下一個所謂的「第一大國」，中國想要建設多極化的世界，對於國際的建構，平衡貿易，在「一帶一路」路線上推動國家之間的多樣化以及互惠互利的合作。在這樣的過程當中，就是一個態度，對我來講就是一個範式，特別是多邊主義機構是一種多贏的結果，它能夠重建全球的秩序，不是關注於某一個單一的國家。所以我自己還是深信不疑。

今天的對話有關於所謂的「中國崛起頂峰論」是代表着美國對於中國的關注，對於亞洲的關注，對於全球的關注都是很緊迫的。現在像西安，他們講到的這些話題，比如在南非今年開展的「金磚國家會議」不是在講北京共識，也不是講所謂修昔底德陷阱，他們要探討的就是如何打造一個真正的多邊世界的秩序。換句話說，我們在印度不會被所謂這樣的理論帶偏方向。中國提出的是為了人類發展而構建的更好的社會。

主持人：我也很贊同，真正「第一」在中國坦率很少講，沒辦法，西方講得太多，所以中國跟着講。對於發展中國家，誰是第一經濟體，討論得沒有美國那麼熱烈。我剛才拋出這個問題也跟了美國的風了，特別感謝你的提醒。下面請向陽老師。

李：談到「中國崛起頂峰論」，過去差不多兩年時間裏，西方媒體一直在討論，中美競爭中，他們認為，中國並不必然會超越美國。具體就像《報告》說的，2030年，中國經濟規模超過美國。理由：第一從經濟學角度來說，內生來說，中國的人口增長率在下降，這是一個客觀的事實，因為在過去40年中，中國的經濟高速增長是主要的生產要素投入，其中勞動力是最重要的因素。第二類限制因素是外生的，以美國為主的西方國家對中國的制裁或者脫鈎，從現在來看，似乎它也是一個客觀的事實。第三，也是一個外生因素，就是疫情，事實上在過去三年已經發生了。除此之外，還有一個因素可能會影響，就是匯率。在過去一年多里，美元因為指數在走強，中美總量之間又發生了變化。回過頭來看，中國在2030年總量是不是超越美國，它取決於多重因素。

對中國來說，有些因素我們是沒法控制的，像疫情，西方國家對我們的脫鈎。我們能做的是什麼呢？正如習近平主席所談到的「做好自己的事情」。那麼怎麼做好自己的事情？在經濟學意義上，我想「高質量發展」就是我們的出路。我們不能再像過去，既然人口已經開始下降了，我們就得走集約式發展道路，但高質量發展並非是一個口號，它需要在對外開放方面，內部體制改革方面做出全方位、全新的探索。所以，對中國來說，單純地討論總量是不是哪一面超過美國，在媒體看來有意義，但對中國普通民眾來說，更重要的是讓我們民眾獲得最大的利益。這是最重要的。

主持人：非常感謝向陽老師非常厚重的回答，坦率地說，老百姓對這個問題不像前些年那麼關注了。下面有請訥斯塔塞先生發表看法。

圖為5月19日，「中國式現代化與『一帶一路』的未來」國際研討會。羅馬尼亞前總理阿德里安·訥斯塔塞。（中国人民大学全球治理研究中心）

訥：我認為很難回答這個問題，因為這個問題有點太簡化了。就比如社會穩定和政治穩定，它是取決於經濟增長的速度，還有經濟增長的速度不僅僅是取決於我們的內生、內部的消費，更多的也會取決於出口的水平。為了能維持住這樣的出口水平，就需要有一個非常穩定的國際秩序，在考慮經濟發展時，要放眼全球的市場，所以，並不是關於中國本身，更多的是關於其他國家是否能夠吸收中國所生產出來的這些產品，而且是以比較高速的方式來吸收或消化。

在我的角度來看，我們當然可以進行猜測或者預測，但背後是有很多不確定性因素的。我不是在這兒探討這些因素，剛才很多專家都已經提到了，比如十年前有些人作出所謂判斷和預測最後都被證明是錯誤的。因此，我們必須要儘自己的所能看商業環境，安全合作大的環境，很重要的一點，中國很有機會成為第一個在全球，由於它天然的資源或者經濟條件，或者其他因素——就像中國在過去十年已經證明的，它已經完全地、很好地調動起這些不同的因素，這些都是好的方面，對中國來講都是優勢——等種種因素而成為全球第一大經濟體的國家，在最近的未來。

主持人：特別感謝訥斯塔塞先生的提醒，你要毀掉一個學者就讓他預測，就可以毀掉他，因為他會不斷地預測錯誤，尤其是經濟學家。下面請歐司。

歐：實際上，20世紀90年代，西方媒體炒作的是「中國崩潰論」。進入新世紀前10年，基本炒作的就是「中國威脅論」，後來習近平主席在2013年提出「一帶一路」倡議以後，西方媒體——當然不是所有的西方媒體——又炒作「中國要挑戰世界秩序」。到了現在就是「中國崛起頂峰論」，大家一看，中國也沒有崩潰，我們也沒有威脅誰，也沒有挑戰這個世界秩序，所以最後「這個論」估計也會被打臉。王文教授這個報告首先就打了他們一巴掌。

我們也要清醒地看到，中國的發展確實到了比過去比挑戰、不確定性更加增多的時候，更加嚴峻的時候。但這可能會增加我們發展的難度，但它是不能夠阻擋我們前進的步伐的。前兩天在網上看到一句話覺得挺有意思，和大家分享一下，說一隻鳥站在樹上，根本不擔心樹枝會掉下來，因為他不是擔心樹枝會不會掉下來，而是相信自己的翅膀。也就是說我們首先要把自己的翅膀練硬了，剛才向陽院長講的，關鍵是要把自己的事情搞好。至於說GDP哪年超，哪年沒超，真沒什麼意思，因為我知道，美國很擔心，美國很憂慮，美國人很焦慮，在研究怎麼改統計辦法。你看這沒什麼意思，你看他的GDP里是什麼內容，我們是些什麼內容？因為國民經濟核算體系有兩套，原來馬克思有兩套，一套是物資平衡表體系，一套是國民經濟核算體系。如果按那個來算，是貨真價實的東西。所以，討論GDP，你說哪一年超，一點意思沒有。向陽院長講得很對，我們就是關心自己的老百姓能過上好日子，讓世界更美好。

主持人 王文：非常好！感謝歐司長，感謝前面幾位嘉賓，讓這個問題越討論越深入，每位說的都對，的確按照GDP的算法，算法不一樣，我在美國工作過，比如理髮也算GDP，在中國理髮是不算GDP的，光14億人理髮，你說多少GDP上去了？按照統計方法來，梁昊光先生說得也對，羅思義（John Ross）先生說得也對，（中國GDP）已經超過了（美國）。

另一方面，老百姓關切的不是GDP，而是到底我們的生活是不是變得更好了，更方便了。所以，現在老百姓對這個話題，在中國的輿論中，平時討論的過程中，普通老百姓其實並不關心。後面幾位嘉賓講得也對，總理講得也對，中國的問題也挺多的，我們深深地感受到儘管中國大面也很好，趨勢也很好，但問題也很多。所以，總理講未來的不確定性也是對的。一個問題我們把它討論變得越來越深入，使得我們這場研討會變得越來越有意思。