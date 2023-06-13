特朗普飛抵佛州邁阿密　預備13日就密件案出庭

美國前總統特朗普（Donald Trump）6月12日飛往邁阿密（Miami），準備翌日就機密文件案出庭。他預定在當地時間下午3時，於邁阿密聯邦法院出庭，並於晚上返回新澤西發表講話。邁阿密當局為防爆發示威衝突，已提升法院附近戒備。



將於14日迎來77歲生日的特朗普，12日從新澤西州貝明斯特（Bedminster）的私人高爾夫俱樂部出發，搭乘飛機前往邁阿密，隨即下榻他在當地擁有的另一家高爾夫俱樂部，其支持者早已聚集等待。

邁阿密（Miami）的支持者在車身貼上特朗普的樣子。（路透社）

在出發往邁阿密前，他在社交平台Truth Social 發帖，呼籲支持者必須堅強起來，以打敗正在系統地摧毀國家的共產黨人、馬克思主義者和激進左派瘋子。

為防2021年的國會騷亂重演，共和黨籍邁阿密市長蘇亞雷斯（ Francis Suarez）12日下午再次開會討論保安問題。 邁阿密警察局長莫拉萊斯(Manny Morales) 表示，當局已計劃應對多達5萬名人群，如有必要將關閉市區的道路。

特朗普在卸任總統後，被指自白宮拿走包括涉及國家安全機密的大批文件，隨意存放在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），遭大陪審團決定起訴37項罪。

路透社與益普索（Ipsos）12日公布的最新民調結果，特朗普在共和黨內的總統候選人提名中，繼續遙遙領先他的競爭對手，43%共和黨選民支持特朗普，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的支持度只有 22%；81% 共和黨支持者認為當局檢控是出於政治動機。