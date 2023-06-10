美國務卿布林肯「中國行」外界霧裏看花　障礙橫陳至少4個

美媒6月19日引述消息人士稱美國務卿布林肯（Antony Blinken）擬6月18日訪問中國。外界仍未知是否真的會成行。美媒盛傳他訪華的消息，路透社引述一名華府官員證實有關消息，但北京方面暫時仍未表態。



美媒9日引述不具名的美方官員指，布林肯預計6月18日訪問北京，與中國高層官員會面，包括中國外長秦剛，更有可能與中國國家主席習近平見面。

中美官方均未正式宣布布林肯訪華。中國外交部6月9日回應傳聞時未有證實，但談到「對話溝通的大門始終敞開」。

美國務院發言人6日稱，目前沒有要公布的旅程，又指布林肯之前取消的訪問行程，將在條件容許時進行。

《華爾街日報》7日引述匿名中美官員稱，華盛頓與北京都正為布林肯的可能行程做準備，預計布林肯會與中方高層官員見面，除了秦剛外，也包括中國共產黨政治局委員、中央外委會主任王毅，但未決定會否與習近平會面。

美卿中國行能行？

美卿訪華之行，本是出席2022年11月印尼峇里島二十集團峰會的美國總統拜登（Joe Biden）及中國國家主席習近平同意。布林肯原定2023年2月成行。

兩國在2023年2月發生「氣球風波」，美國指控飄入美境的是中國「間諜氣球」，中國稱它們其實是氣象氣球。這導致美方無限期推遲行程。

中國外交部當時回應稱，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

外媒在4月中傳出消息指，中國告知美方，北京不準備重新安排布林肯的訪華行程。

到了5月，布林肯多次公開透露希望年內訪華的想法，稱中美需要溝通，至白宮5月底表示，正致力安排布林肯重新訪華。

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在日本廣島G7峰會則表示，他認為人們很快就會看到中美關係開始解凍。

圖為2023年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）出席七國集團峰會，也出席同場舉行的四方安全對話（Quad）會議。2023年G7峰會於日本廣島一酒店舉行。（Reuters）

話雖如此，美國增加軍援台灣、對中國在台海行動的指控、指中國在俄烏戰爭中支持克宮，還有美國與加拿大指控中方軍艦橫切美軍軍艦航道導致兩者險相撞，均對布林肯的訪華成行機會率蒙上陰影。