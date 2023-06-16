日本自由行注意｜富士山開山料人潮空前　業界促限制登山人數

日本富士山在這個夏天登山季期間的山屋預訂大增，令山梨縣周邊地方政府、警方和山屋業者擔心在這新冠防疫措施降級後的第一個登山季，恐會出現更多一口氣登頂的「子彈登山客」而出現狀況。



富士山將於7月開山，地方政府和旅遊業協會警告，今年（2023年）預計會有空前人數登山。他們已向富士山最熱門登山路線所在山梨縣政府提交請願書，要求限制登山人數。

共同社報道，富士吉田市市長堀內茂說：「預約空前增多。若狹窄的登山道上擠滿人，出現高原反應和失溫症的人會進一步增加。不採取入山限制的話，就無法保證安全。」

由於新冠防疫措施放寬，包括外國遊客回歸，加上2023年是富士山被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄10周年，登山人群會更勝往年。

圖為2021年11月6日，富士山遠景。（Getty Images）

日本這座常年白雪皚皚的最高山將從7月至9月對登山客開放，或吸引數十萬長夜跋涉登山、等待看日出的人們。

據環境省資料，2022年開山，通過八合目登山的人數約16萬，比2021年多一倍，接近疫前的70%。官員警告，那些訂不到山屋者可能直接攻頂而不會停下休息，這可能增加急性高山症和失溫的風險。

富士吉田市一名官員說，繁忙的小徑也會提高落石的風險。「我們擔心今年的富士山登山季節將出現可怕的情況。我特別擔心不知富士山兇險的遊客可能未做好準備……登富士山，並不容易。」

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本文獲《聯合早報》授權轉載

