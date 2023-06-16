瑛太弟弟永山絢斗藏毒被捕　4月占卜節目「超準確預言」嚇壞網民

34歲日本男星永山絢斗16日因涉嫌持毒被警方逮捕。



他的住家被搜出大麻，並當場認罪，外傳是與他關係極深的女性向警方告發，染毒一事才曝光。

而他4月曾上占卜節目，當時占卜師提醒「會因（他）選擇的女性改變命運，甚至被逮捕」，沒想到被一語命中，引發日網議論。

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據《週刊文春》報道，有女子在春天時向警方告發，永山絢斗被指染指大麻，警方進一步搜查，發現從他住家的廢棄物中，多次檢測出含有大麻成分，15日前往住宅搜索，本人坦承罪嫌。

而他一週前就被警方掌握行蹤，包括與半同居的模特兒A子約會進屋，不料甜蜜4天後就被逮捕，今後警方更鎖定他經常出入的店家「W」，調查將毒品入手的過程。

家鄉的友人向媒體爆料，永山絢斗去年春天搬家，且當時自己買大麻裝箱帶進新家，藏在廚房裏，他曾說「假的沒有意義，不搞真的的話很遜啊」。爆料者稱他長年違法染毒，因為常在電影戲劇演犯罪者，戲裏戲外生活已難分辨。

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除了染毒黑幕，他同時被爆與經紀公司爆發金錢糾紛，不協助電視劇宣傳，還覺得這樣很帥氣，加上對公司片酬分配有意見，傳出6月底會退社。

永山絢斗4月曾上占卜節目，當時命理師星瞳分析道：「我擔心的是你的女人運，根據不同的女性命運會有所改變，根據選擇的女性還會被逮捕」，命理師更直言他可能因為女性會碰上官司。當時他聽完低頭輕笑，沒想到事隔2月因染毒被逮，網友直呼預言恐怖。

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