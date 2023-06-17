北約：烏克蘭入約不會是峰會議題　美媒談NATO如何在7月拋棄基輔

烏克蘭稱不會對7月11日至12日在立陶宛舉行的北約峰會的任何其他決定感滿意，除非邀請它加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月16日在北約防長會後表示，邀請烏克蘭加約不會成為行峰會上的議題。



在本次防長會上，北約各國防長討論了向烏提供數年支持的一系列計劃，包括提供足夠的資金支持、協助烏軍把行動和技術水平提至北約標準等措施。

俄衛網17日引述《外交政策》雜誌專欄作家沃赫拉（Anchal Vohra）撰文稱，北約7月峰會不會給烏克蘭帶來好消息，事實上將讓它一無所獲。

她稱：「《外交政策》了解到，烏克蘭不會被邀請參加下個月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約年度峰會，基輔甚至未被告知時間。」

沃赫拉指出，布魯塞爾有傳聞稱，北約不願意接納烏克蘭是因為俄烏衝突有擴大和外溢風險。

沃赫拉還表示：「明顯感覺，北約主要成員仍然傾向於謹慎行動。從各方面看，北約成員國，包括一些波羅的海國家，對於推遲正式的成員邀請有着廣泛的共識。」

圖為2023年6月2日，在美國務卿布林肯（Antony Blinken）與芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）就兩國6G通訊合作簽聯合聲明前，現場佈置有北約、美國、芬蘭及歐盟的旗幟。（Reuters）

類似讓烏克蘭「管理期望」的聲音也在美國出現。美國前駐北約大使亨特（Robert Hunter）美國智庫昆西治國方略研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）網站上撰文稱，西方應當放棄美國前總統小布殊接納烏克蘭加入北約的承諾。

亨特稱：「美國在7月即將召開的維爾紐斯北約峰會上就會開始放棄接納與烏克蘭加入北約的承諾，或者至少明確地向這個方向走。我們也應該排除外界干擾，開始與盟友討論戰後歐洲的安全願景。」

亨特指出，考慮接納烏克蘭加入北約正在產生負面影響。他認為，烏克蘭加入北約或導致與俄羅斯的全面戰爭。

亨特稱，正是這種邏輯阻礙一些國家接納北約，雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）一直請求西方國家做出道義、政治和戰略上的援烏保證。