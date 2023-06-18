女子日本大阪百貨公司被捕　「這個原因」令她對老婦怒噴防狼噴霧

位在日本大阪梅田的百貨公司「阪急百貨店」14日下午傳出女廁遭人噴灑不明氣體，導致14人送醫治療。大阪府警隨後循線逮捕了一名33歲女性嫌犯山岸操，這名女子供稱是因為不爽排隊上廁所時，被一位85歲老婦插隊，才會氣得拿出隨身攜帶的防狼噴霧，往老婦臉上噴。



綜合日媒報導，阪急百貨店9樓女廁14日下午1時半左右，一名目測約30多歲的女子，朝著一位從廁所隔間走出來的女性噴灑不明物體，導致現場多人產生眼睛疼痛與喉嚨不適等症狀。警消獲報後隨即趕往現場，消防人員第一時間未在女廁內偵測到瓦斯等氣體，但有14人出現不適，因此將傷患送醫治療，所幸症狀都不嚴重。

事發後，警方緊急封鎖女廁所在的百貨公司9樓。（圖／FNN）

85歲的受害者表示，自己當時上完廁所一走出隔間，遭到女子持不明噴霧攻擊臉部後，女子便落荒而逃。老婦隨後眼睛疼痛，送醫後確定要1周才能康復。百貨公司保全得知後，隨即通報警消人員。老婦表示，嫌犯目測約為30多歲、身材結實、身高約165公分的女性。

同場加映：英國疑犯雙手反銬 卻憑3動作殺警 片段曝「藏槍在此」避過調查（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

警方經調查後鎖定33歲的山岸操，並依涉嫌傷害將其逮捕。而女子被逮後則供稱，她是因為不爽上廁所時被老婦插隊，一氣之下才會拿出隨身攜帶的防狼噴霧攻擊。不過，受害者否認女子的指控，表示自己並沒有插隊，詳細情況警方仍在調查中。

延伸閱讀：

韓變態邪教教主喊「高潮50次」錄音曝光 竟是港星女友遭捏臀

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】