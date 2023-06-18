布林肯訪華是緩和關係？　還是讓暴風雨來的更猛烈些吧

終於，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華得以成行了。布林肯乘空軍飛機周日（18日）早上7時許抵達北京，展開兩日訪華行程，是5年來首位訪華的美國最高級外交官員。布林肯周日將與中國國務委員兼外長秦剛會面，並於周一與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會晤。

「千辛萬苦」訪華，是為了緩和關係而來？還是為了下一階段更猛烈「攻擊」做準備？

正如在《布林肯訪華根本有欠誠意 沒什麼值得期待 北京緣何答應？》所說，不論在台灣問題、南海問題、烏克蘭危機乃至其他全球和地區事務問題，中美的分歧、矛盾都一目瞭然，實在很難期待布林肯的訪華能改變什麼。不要說美方本也沒給出多大的溝通誠意，北京必不會抱有什麼幻想，甚至美國方面似乎並沒有什麼真正的誠意。據美媒轉訴美方官員透露的意思，美方對此訪也並不報太大的希望，目標就是恢復中美「高層接觸的正常狀態」。

但，世界都期盼中美的溝通，布林肯此訪也是千呼萬喚，重要的是中美關係走向。這裏的關鍵其實是什麼決定着這個走向。

儘管美國實力佔優，儘管美國處於強勢地位，可是美國目前的處境也確實很難堪。

美國要與俄在烏克蘭死磕到底，自然就是嚴重的消耗與牽制。同時與中俄兩個世界大國對抗，美國還真的沒這個能力。

特別是，沙特為代表的遜尼派與伊朗為代表的什葉派的大和解，徹底改變了中東的地緣政治。中東地緣政治的一夜之變，令美國是相當難辦。重要的是，這是在中國的影響推動下進行的演變。中東地緣政治的演變，說明美國霸權威力嚴重下降。這會對其它地區的地緣政治演變起到相當的示範作用。中東也將成為對美國戰略的重大牽制，甚至是有可能引發美國全球戰略的大崩盤。

加之，雖然美國在強力圍堵打壓中國，中國卻跳出圈外對美國的全球戰略發起攻擊。上合組織、金磚國家正在擴編，一帶一路快速推進，中國與發展中國家或非西方國家正在形成一個「南南合作新機制」。一個獨立於美國之外的新體系或非西方體系正在建立。這足以倒逼世界秩序重構。

有意思的是，目前普遍認為，金磚國家機制的影響力正在超越G7，南南合作正在取代G20。法國總統馬克龍竟然申請要參加8月的金磚國家領導人峰會。可見其吸引力。這對美國戰略是一個極大的諷刺。

此外，去美元化進程還在繼續推動之中。中國則在發力推動人民幣國際化、建立人民幣支付體系以及使用地區本幣進行貿易的進程。如果此時美國繼續升級對中國的打壓，中方自然也會在戰略上無所顧及推動去美國化、削弱美國霸權。

事實就擺在那裏，美國對華已無勝算，甚至於是正在失去戰略優勢。

正因為世界變革在加速，地緣政治在去美國化改變。中國的復興進程在加速。所以美國也深知，儘管修復或緩和緊張的中美關係符合雙方的利益，也是正確的選擇。可是，如果不能在此時壓制住中國，5-10年後美國就真的沒有絲毫機會了。

2023年6月18日，美國國務卿布林肯乘坐空軍專機抵達北京。（Reuters）

如果美國這麼想，美國的霸權戰略就不會變，對華戰略就難以改變，就一定會繼續強化對中國的打壓。希望通過對話穩住中國，如果威逼利誘不成，美國接下來就可能更瘋狂對華出招。對話上虛情假意的承諾，會晤後立即升級對中國的戰略打壓。步步緊逼、步步為營向前推進。這已經是美國對華戰略的新常態。

其實，這些年來已經形成了一個規律。美國對華承諾的越多越明確，接下來就是對華出招就越多越狠。幾乎每一次對話會晤之後，美國打壓中國的態勢都在升級。

峇厘島共識之後，中美關係就迅速惡化。這一次接觸對話之後，恐怕美國的打壓還會升級。因此，布林肯訪華很可能是為下一階段對華出招做準備。

美國視中國為其霸權戰略的最大障礙，必然要強力的對中國進行打壓。而美國也就必然成為了中國復興強國戰略的最大絆腳石，對抗是難以避免的。

對於北京來說，儘管美方缺少誠意，可既然接觸對話的心情和表現如此強烈，也不妨陪美國對話就是了。對話本身並不意味着妥協，而是以不變應萬變。要打就打，要談就談。正所謂，戰場上得不到的，休想在談判桌上得到。主動權已經在中國一邊。