美國製造外交風雨布林肯硬着頭皮抵華　外媒揣測中國首肯此行盤算

熱浪近日席捲中國北京，6月16日更創下六月中旬的最高記錄，不過美國務卿布林肯（Antony Blinken）18日卻是「冒着風雨」展開2天訪華之旅。這次行程延後整整4個月，期間橫陳兩國之間的問題有多無少。多國媒體都將美國「製造」的問題列舉出來，對他此行無甚期望，轉而注視中國感興趣的議題是什麼。



美國務卿布林肯（右）2023年6月18日抵達中國北京後，與在場接機的中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（左）會面。（Reuters）

新加坡《聯合早報》

聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編韓詠紅16發表評論稱，中美關係在4個月內已發生了一次質變，美國對中國的圍堵遏制是一點都沒鬆動，而中國對中美關係的態度已根本性改變，當前的不滿甚至敵對意識，多年少見。

他稱布林肯去一次中國竟如此困難。也許他可如期踏上北京，已值得各方謝天謝地了。

他稱「氣球事件」不但讓中國難堪，也讓中國政、學界看清在美國國內政治干擾的現狀下，要改善中美關係有多困難；不管是誰上台或在會面時承諾了什麼，美國遏制中國的政策都不會改變。

韓詠紅稱在中美關係如此低迷之際，布林肯作為2018年以來訪華最高級別的美國官員，此行本該意義重大。反諷的是，中美都釋出訊號降低外界對這次中美互動的預期，反映出彼此也不敢抱有期待，仿佛只求勉勉強強見個面，有個交代就好。

他稱中美爭霸已無可避免，兩國能做的是儘量避免損人不利己的惡性競爭，在台海等敏感問題上尤其要避免誤判。

美國務卿布林肯2023年6月18日抵達中國北京後，與在場接機的中國外交部北美大洋洲司司長楊濤會面。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也到場接機。（Reuters）

英國廣播公司

BBC在17日以《美國國務卿布林肯終於將訪問北京 美中雙方各自盤算的政治收獲是什麼》為題，指出「白宮希望借着此行重新穩固與北京的關係。但是，雙方之間的互信基礎薄弱，對許多議題的分歧極大。」

文中指出，布林肯上任就任國務卿之時，兩國關係已經跌至冰點，他就任後，美國延續前任總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）強硬的對華政策，與中國進行競爭。跟特朗普不同的是，拜登以與各盟友修補及鞏固關係，企圖全方位制肘影響力在全球擴張的中國。

BBC稱布林肯此行一波三折，在拜登此次總統任期的後半段才確定，這也折射了美中關係是如何不睦。

除了華府與國會推動的一系列針對中國的法案、制裁，2月的「氣球事件」、中國防長拒在香格里拉對話會與美國防長會晤，之後又有美國指控中國解放軍軍機迫近美軍偵察機，還有美媒指控中國與古巴協議，在後者境內設立竊聽設施。在這些相互的外交和軍事抗衡舉動下，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）言語間都表示不期望布林肯此行帶來外交突破——這被視為華府對外進行「期望管理」。

文中指出，雖然北京對美外交一直採取強硬回應或攻勢的戰略未變，但是中方與布林肯會面也不僅是在展現大國外交上的姿態而已。商貿問題或是此次布林肯之行中北京最有磋商意願的領域。台灣問題亦在此列。

美國務卿布林肯（右）2023年6月18日乘美國軍機抵達中國北京。（Reuters）

法國國際廣播電台

網站18日以《布林肯抵京希望啟動外交解凍》報道時稱，布林肯是近5年來訪華最高級別的美國外交官，可見中美關係已低落到何種地步。

美國《紐約時報》

該報17日以《布林肯訪華：中方態度冷淡，雙方或持續對抗》報題報道，指中國對美態度愈發強硬、有時完全敵對的立場表明，他此行的主題不僅在於緩和兩國關係，也在於對抗。

報道稱北京對布林肯訪華態度冷淡，根本的原因在於華府聲稱的姿態並不真誠，給中國的待遇也並不公正。

該報稱，即使中美官員交換意見，以便了解各自立場與底線，這樣的交流可能也是有限度的。雖然華府堅持認為，與中方高層接觸對防止競爭升級為軍事衝突至關重要，但在一些人看來，北京已表現出愈來愈強烈的對抗意願。

文中稱，中國仍接受布林肯訪華，此事表明北京認識到中美經濟依然高度關聯，在中國尋求重新提振國家經濟之際，這種關聯的重要性不容忽視。中國希望的是，美國撤銷對華科技出口管制。

報道稱，儘管中美達成重大協議的可能性不大，但美中關係在很多人看來已處於數十年來的最低點，此時重啟實質性外交本身就已是一個值得爭取的目標。