中美外長會兩國聲明重點：美稱不願脫鈎　北京強調台灣是核心利益

美國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長秦剛在北京的會談6月19日晚上8時結束，持續了5.5小時。會面結束後，兩國分別就此發布聲明。

中方在會後發新聞稿稱：「雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通。雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。」

中美元首在峇里島會晤達成的共識，指的是同意雙方外交和財金團隊保持戰略溝通，開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作，同意用好中美聯合工作組，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。兩國元首還同意繼續保持經常性聯繫。這些共識非常重要，有望指引兩國關係下一步方向，雙方應採取切實行動，儘快推動中美關係重返穩定發展軌道。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，雙方舉行了「坦誠、實質和建設性」的會談，布林肯非常明確地表示，美國不想與中國脫鈎。

秦剛則就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出「明確要求」。

美卿強調溝通須暢通

米勒表示，布林肯和秦剛都準備充分，這是一次「真實的對話」。沒有人先入為主地認為能在一次會議中解決問題，但重要的是對話得以開始。布林肯強調雙方保持溝通渠道開放的重要性，以減少誤解和誤判的風險。

米勒指出，雖然兩國之間很明顯存在深刻分歧，但雙方都表示，希望中美關係穩定並防止競爭演變成衝突。布林肯邀請秦剛訪問華府繼續討論，雙方同意適時互訪。此外，布林肯提出了令人關注的問題，尋求在利益一致的情況下，與中國在國際問題上合作。雙方已達成協議，在工作層面就多個方面開展工作，以求取得進展。

另外，雙方同意商討增加中美客運航班，歡迎更多學生、商務人士互訪對方國家 。

▼美國務卿布林肯與中國外長秦剛6月18日下午在北京釣魚台國賓館進行會談。



秦剛：中美關係處在建交以來最低谷

據央視報道，秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出「明確要求」。他指台灣問題是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。另秦剛表示，他「願在雙方方便時訪美」。

對於中美關係，秦剛指當前中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

秦剛：盼美秉持客觀理性的對華認知

秦剛表示，中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實習近平主席和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

雙方同意有效管控分歧、推進對話

雙方同意共同落實兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作，並同意繼續推進中美關係指導原則磋商。雙方同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。

雙方同意增加中美之間客運航班

此外，雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。