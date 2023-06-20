【世界難民日】宣明會調查：逾八成流離失所家庭欠足夠食物及營養

今日（6月20日）是世界難民日，根據聯合國的最新報告，全球逾一億人因為衝突及天災等原因，被迫流離失所，人數創下新高。世界宣明會最近在全球18個國家向被迫流離失所的兒童及家庭進行調查，結果顯示逾八成家庭沒有足夠食物來供應日常的營養所需，令兒童更容易面對飢餓及營養不良的問題，成為世界上最脆弱的群體之一。



文、圖：世界宣明會

宣明會於今年3月至4月期間，在18個國家訪問847個家庭，包括阿富汗、巴西、布基納法索、哥倫比亞、剛果民主共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、埃塞俄比亞、危地馬拉、洪都拉斯、約旦、馬里、尼加拉瓜、尼日爾、秘魯、南蘇丹、烏干達和委內瑞拉。

▲宣明會最新的調查顯示，逾八成被迫流離失所的家庭沒有足夠食物來供應日 常的營養需要，令兒童更容易面對飢餓及營養不良的問題，成為世界上最脆弱 的群體之一。(宣明會提供)

調查結果顯示，85%被迫流離失所的家庭表示，沒有足夠的食物來供應日常的營養需要，82%家庭因為收入減少，被迫減少進食的次數和減低食物質素。為應對日漸增加的經濟壓力，四分之一家庭的孩子被迫輟學，近兩成受訪家庭指子女被迫成為童工。而在阿富汗和尼日爾，童婚亦是受訪家庭應對收入減少的方式。整體而言，近三分之一的家庭指家中有一個孩子失學，只有 11% 的家庭能夠完全負擔教育費用，低於2022年的31%。

世界宣明會災難管理工作資深總監 Amanda Rives 表示：「在敘利亞、阿富汗、剛果民主共和國及尼日爾等國家，當地兒童的需要比過去幾年更大，但沒有足夠的資金援助他們，這些流離失所的兒童是被遺忘的一群。目前，數以百萬計的兒童在難民營中掙扎求存。為了活下去，許多兒童被迫結婚，更多兒童被迫工作。他們正在挨餓，也不能上學，失去了學習與成長最關鍵的童年。」

▲阿富汗深陷糧食和經濟危機，很多孩子被迫輟學，從事危險的勞力工作以幫 補家計。(宣明會提供)

宣明會連續三年對被迫流離失所的人進行調查，發現今年有更多受訪家庭表示，他們的孩子面對暴力的風險增加。Amanda Rives續指：「我們非常關注阿富汗和尼日爾特別高的童婚率，當地許多家庭沒有收入，也沒有食物。他們要作出難於取捨的抉擇 — 讓孩子挨餓至死，又或賣掉孩子、接受童婚，讓他們得以果腹，同時養活一家人。這不應該是一般父母願意作出的艱難決定，但今時今日，仍有許多父母被迫面對。」

大部分受訪家庭均表示，他們有養家糊口、重建家園的夢想。然而，太多營養不良的兒童失學，援助資金不足以應付不斷增加的需要，縱然有一天他們能回到家鄉，許多人的明天仍舊是黯淡的。

▲索馬里經常發生旱災，以致缺乏糧食，很多兒童患上營養不良。（宣明會提供）

Amanda Rives 表示：「雖然目前全球流離失所的人數屢創新高，若是他們獲得此刻所需的援助，他們就可以存活下來重獲生機，重建家園和社區，重整生活，他們仍可以邁向未來人生路。他們值得有尊嚴地生活下去，他們的孩子也值得擁有正常的童年。」

宣明會一直與各地社區及其他人道救援機構合作，提供即時和長期的援助，幫助難民及其他被迫流離失所的兒童及家庭，使他們得以重獲生機、重整生活、重建未來。了解更多香港世界宣明會的「守護脆弱孩子」工作：https://www.worldvision.org.hk/our-work/childhood-rescue