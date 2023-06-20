海底觀賞鐵達尼號　載遊客潛艇大西洋失蹤　美海岸警衛隊搜索

一艘用於搭載遊客觀賞鐵達尼號（Titanic）的潛艇在大西洋失蹤，搜救行動已經展開。美國波士頓海岸警衛隊6月19日證實，搜索行動正在進行，暫不知潛艇載有多少人。



涉事潛艇屬於一家名為OceanGate Expeditions的私營深海探險公司，該公司最近在其社交媒體上，稱正進行以潛艇搭載遊客觀賞鐵達尼殘骸的活動。為期8天的行程，每名遊客費用為25萬美元。該公司形容，該行程是「走出日常生活，並發現真正非凡事物的機會」。

該公司證實，其潛艇是救援行動的對象，並指該公司正探索所有可以讓船員安全返回的選項。該公司未說明潛水器載有多少人，也沒有交代他們是否遊客，只稱非常感謝多個政府機構和其他深海公司的協助，期望能與潛水器重新聯繫。

該公司本月中旬曾在Twitter發文稱，即使其鐵達尼探險隊正身處北大西洋中部、距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸約600公里，但在衛星公司Starlink幫助下，仍能維持與鐵達尼探險隊的通訊。

於1912年啟航的全球最大客輪鐵達尼號，從修咸頓（Southampton）駛往紐約途中撞上冰山，沉沒在大西洋3,800米以下海底，船上的2,200名乘客和船員中，有1,500 多人遇難。

自1985年發現殘骸以來，各界對鐵達尼號展開廣泛探索。

據指出，OceanGate的潛水器可載5人。哥倫比亞廣播公司（CBS）的記者波格（David Pogue）去年曾參加旅程，指潛艇內部空間與小型貨車差不多大，部份組件似乎是即興創作，包括用類似電視遊戲控制器駕駛潛艇。