鐵達尼號重映｜日本戲院把片名寫成「煮好的肉」　網笑：另類宣傳

電影《鐵達尼號》（又譯：泰坦尼克號，Titanic）為紀念上映25周年推出重映版重返大銀幕，除了香港和台灣之外，近期也將在日本上映。



有戲院為了宣傳特地在官方Twitter上寫了一篇文情並茂的行銷文，希望觀眾們進場欣賞這部經典愛情鉅作，然而小編卻把最重要的片名給打錯，將日文的鐵達尼號「タイタニック」給誤植成發音幾乎一樣的「炊いた肉」（煮好的肉），令日本網友噴笑。

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日本影院「Aeon Cinema Okazaki」在2月16日時於官方推特上發布了一篇宣傳《鐵達尼號》的推文，小編相當用心，不但把上映日期和時段都清楚標示，上面還說戲院特地準備了最大的銀幕，等待大家進場觀賞。

不過網友們卻發現，小編把日文片名「タイタニック」打成「炊いた肉」，等於是叫大家進戲院吃煮好的肉，推文底下頓時爆笑成一片，留言稱：「進場時請自備白飯，商家附送的是玉米濃湯」、「我想吃燒肉，我會帶白飯和醬料去的」，甚至還有人直接把海報上的片名魔改成「炊いた肉」。

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