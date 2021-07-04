侵蝕嚴重鐵達尼號即將消失　有團體辦觀察團讓粉絲近距離接觸殘骸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-04 22:30

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic），根據1912年4月鐵達尼號沉沒事故改編而成，至今仍然讓人津津樂道。然而據《紐約郵報》（New York Post）近日報道，沉沒超過一世紀的鐵達尼號，其殘骸正逐漸消失。

電影《鐵達尼號》至今仍然讓人津津樂道。（《鐵達尼號》劇照）

在1912年4月，鐵達尼號從英國南安普敦港出發，途中因為撞上冰山而沉沒，因此沉睡大西洋海底，時間長達109年。早前有專家表示，船身到處都是破洞，而瞭望台也完全消失，當中電影經典一幕的船頭欄杆有隨時倒塌跡象。最後據專家報告指出，鐵達尼號的船身一直受到洋流及細菌的侵蝕，形容鐵達尼號將在數十年內完全消失。

《鐵達尼號》由里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演。（《鐵達尼號》劇照）

據《紐約郵報》近日報道，海底探索旅遊業者Oceangate expedition認為，如今應該加速觀察與記錄鐵達尼號的殘骸，於是開出招募旅客的消息，讓這趟旅程將旅遊與研究結合起來。據了解，每名旅客的費用約10萬（約77萬港元）至15萬（約116萬港元）美元，合共招募40名旅客。這40名旅客將近距離靠近鐵達尼號的殘骸，從而紀錄鐵達尼號每年在海底的變化，及順道記錄海洋生態，因此他們並非只是旅客，他們必需在研究人員的指導下操作聲納等系統。

電影經典一幕的船頭欄杆，據了解，有隨時倒塌跡象。（《鐵達尼號》劇照）

至於這樣的旅程成功吸引了許多沉迷於鐵達尼號研究的旅客，其中53歲的Renata Roja表示她從小就非常沉迷鐵達尼號，對於能親眼看到鐵達尼號的殘骸，她稱：「有人用2,800萬美元搭太空船上太空，但月球都到不了，相較之下，花錢能看到鐵達尼號真的很便宜。」